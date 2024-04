Homem é sequestrado e morto a tiros na MG-424 em São José da Lapa

Um homem de 57 anos foi sequestrado e assassinado a tiros na noite de domingo (7), na MG-424, em São José da Lapa.

Foto: Reprodução/Internet

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi sequestrada por três indivíduos encapuzados em um Fiat Uno Vivace prata. Os criminosos entraram na casa da vítima e a obrigaram a entrar no porta-malas do veículo.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 22h27min, no viaduto da rodovia 424, com uma perfuração de arma de fogo na cabeça. Uma cápsula de munição .380 foi encontrada ao lado do corpo.

A perícia esteve no local e realizou os procedimentos necessários, recolhendo evidências como a cápsula de munição. O corpo foi removido pelo rabecão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que conta com imagens de câmeras de segurança da região para auxiliar nas investigações.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A investigação segue em andamento.

Da redação