Antenas de telefonia móvel e 4G são instaladas em distritos e localidades da região

O programa Alô, Minas!, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), já instalou 130 antenas de telefonia móvel e de sinal 4G em distritos e localidades de Minas Gerais que ainda não contavam com cobertura. A iniciativa já beneficiou uma população de mais de 93 mil pessoas.

As antenas foram instaladas pelo Governo de Minas junto às operadoras de telefonia Algar, Claro, Tim e Vivo. Até junho de 2024, serão mais de 150 antenas ativadas, beneficiando mais de 110 mil mineiros.

“O objetivo do programa é levar inclusão à população que não tem acesso aos serviços de telefonia móvel e internet. A tecnologia proporciona melhores condições de vida e possibilita novas oportunidades para os cidadãos. Vamos continuar atuando para expandir o programa e contemplar todas as regiões do estado”, afirmou o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão da Seplag-MG, Rodrigo Diniz.

No dia 9/2, o Governo de Minas divulgou a lista de novos distritos e localidades de Minas Gerais que serão contemplados na Fase II do programa, que teve o edital de chamamento público para as prefeituras mineiras publicado no dia 19/12/2023.

Será realizada uma seleção pública junto às operadoras de telefonia móvel para verificar o interesse das mesmas nessas localidades. A previsão é que a seleção pública seja realizada ainda no primeiro semestre de 2024. Após essa etapa, as operadoras terão um prazo mínimo de 28 meses para implantação das antenas nas localidades selecionadas.

Inclusão

O Alô, Minas! foi lançado pela Seplag-MG em 2020, como parte do projeto estratégico Minas Atende. As primeiras ativações de antenas ocorreram em maio de 2022 e, desde então, novas antenas vêm sendo instaladas gradativamente nos municípios contemplados.

Também em 2022, o programa ativou a primeira antena com tecnologia 5G em área rural do país, garantindo cobertura de telefonia móvel e conectividade de quinta geração de internet para Parque das Árvores, no município de Nova Ponte, no Triângulo Mineiro.

Os municípios contemplados no Alô, Minas! têm responsabilidades, como prover e disponibilizar terreno para que a operadora prestadora do serviço possa construir e instalar a torre de telefonia por um período de 20 anos, de acordo com aspectos técnicos para cobertura do sinal.

As prefeituras devem construir e manter acesso para deslocamento até a torre, além de empenhar esforços para a tramitação ágil dos processos necessários como licenciamento ambiental, emissão de alvarás de construção e aprovação nos conselhos que tenham órgão municipal.

Essas são algumas localidades em que as antenas do Alô, Minas! já foram instaladas.

Funilândia - Núcleo João Pinheiro

Papagaios - Vargem Grande

Paraopeba - Pontinha

Baldim - São Vicente

Esmeraldas - Andiroba

Esmeraldas - São José

Esmeraldas - Caracóis de Baixo

Esmeraldas - Urucuia

Confira outras localidades no estado que receberam as antenas, clique aqui.

Mais informações sobre o Alô, Minas! - Fase I e II - podem ser acessadas neste link, ou solicitadas por meio do e-mail: alominas@planejamento.mg.gov.br.

Da Redação com Governo de Minas ASCOM