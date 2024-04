Montes Claros: edifício de 16 andares é esvaziado após barulho forte e danos na estrutura; veja vídeo

Um edifício com 16 andares foi evacuado e fechado após um estrondo que abalou a construção e resultou em danos estruturais em Montes Claros, no interior de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira (8).

Foto: Ascom CBMMG

De acordo com informações dos Bombeiros, o edifício apresenta múltiplos pilares comprometidos, com evidências de ruptura em algumas barras e exposição da ferragem em um deles.

Para reduzir a carga sobre a estrutura, equipes de resgate esvaziaram a caixa d'água do prédio e a reserva técnica de combate a incêndios. Além disso, foi estabelecido um perímetro de segurança de 360 graus ao redor do edifício afetado, com interrupção do tráfego de veículos na área. Veja vídeo:

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e representantes dos edifícios estão avaliando as medidas apropriadas a serem tomadas.



Enquanto a situação é investigada e resolvida, os moradores serão realocados para hotéis, com os custos cobertos pela empresa responsável pelo prédio.

Da Redação com CNN