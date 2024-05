Onça parda resgatada de atropelamento retorna à natureza após tratamento no Zoológico de BH

Uma onça parda, vítima de atropelamento, passou por um processo de reabilitação no Zoológico de Belo Horizonte e está agora pronta para retornar ao seu habitat natural. Resgatada pelo Corpo de Bombeiros próximo a uma rodovia em Campos Altos, região do Alto Paranaíba, o felino chegou ao zoológico em fevereiro deste ano com uma fratura na pata traseira esquerda, já tratada por uma cirurgia realizada pela Universidade Federal de Uberaba.

Imagem: Zoológico de Belo Horizonte

No zoológico, sob os cuidados dos especialistas, incluindo veterinários, biólogos e zootecnistas, a onça recebeu atenção especial para recuperar seus movimentos e comportamentos naturais. Técnicas foram empregadas para estimular sua atividade, especialmente durante a noite, contribuindo significativamente para sua recuperação.

A equipe do Instituto Estadual de Florestas (IEF) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) também participou do acompanhamento do processo de reabilitação. Agora, a onça está pronta para ser devolvida à natureza, em uma área específica escolhida com base em critérios de segurança.

A cirurgia ortopédica realizada na Universidade de Uberaba foi um sucesso, e a onça completou sua reabilitação no zoológico. A escolha desse local para o cuidado do animal foi baseada na experiência da equipe em Medicina Veterinária, biologia e manejo de espécies selvagens.

Para garantir o sucesso da reintrodução na natureza, a onça será monitorada por meio de um dispositivo de rastreamento antes de sua liberação do zoológico. Este cuidado extra visa garantir seu bem-estar contínuo após o retorno ao ambiente selvagem.

Da Redação com O Tempo