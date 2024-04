Vídeo: vaca atropela mulher e causa tumulto em supermercado no interior de MG

As imagens das câmeras de segurança de um supermercado em Joaíma, no Vale do Jequitinhonha, capturaram o momento em que um animal invadiu o estabelecimento na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo relatos do proprietário do supermercado, o animal começou a perseguir pessoas pelas ruas. Em certo momento, o animal correu atrás de uma mulher vestindo uma blusa vermelha. A mulher foi atingida e desequilibrada pelo animal, que a fez cair e bater na parede do comércio ao tentar se abrigar no supermercado.

Posteriormente, o animal adentrou no estabelecimento e derrubou alguns produtos das prateleiras. Confira o vídeo:

"Tivemos alguns danos no supermercado devido à queda de mercadorias causada pela vaca. Ainda estamos avaliando os danos e procurando pelo responsável pelo animal", afirmou o responsável pelo comércio.

Segundo a Polícia Militar, não houve ferimentos graves. A mulher atingida sofreu apenas ferimentos leves no joelho e teve o celular danificado devido ao impacto na parede.

O dono do animal não foi identificado.

