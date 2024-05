Vídeo: saidinha de banco termina em tiroteio e perseguição em BH

Um episódio de violência aconteceu após uma"saidinha de banco" na tarde desta terça-feira (7/5), na Avenida Presidente Antônio Carlos, no bairro São Luiz, Região da Pampulha de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução Internet

De acordo com o relato registrado, dois indivíduos abordaram a vítima, recém-saída de uma agência bancária com R$ 100 mil em mãos, e anunciaram o assalto. Inicialmente, a vítima tentou resistir, mas foi agredida e acabou por entregar o dinheiro.

No momento do ocorrido, uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e testemunhou as agressões. Ao notarem a presença da PM, os assaltantes empreenderam fuga a pé. Veja vídeo:

Um dos criminosos foi detido no ato. Enquanto isso, o outro tentou roubar uma motocicleta para escapar, mas o proprietário do veículo reagiu, atingindo-o com o capacete e derrubando-o. Posteriormente, ele foi interceptado pela polícia, revelando que receberia R$ 10 mil pelo crime da "saidinha".

Identificando o comparsa, foi preso em flagrante. Entretanto, o outro criminoso, localizado em um shopping, tentou roubar outra motocicleta e agrediu o proprietário, mas não conseguiu consumar o roubo.

Optando por outro veículo, ele seguiu pela Avenida Antônio Carlos, abandonando-o posteriormente no bairro Itapoã e subtraindo outro carro. Durante a fuga, instruiu o motorista a levá-lo até o bairro Santa Mônica, ordenando que os passageiros permanecessem no veículo.

As vítimas informaram às autoridades que, durante o trajeto, o criminoso entrou em contato com a esposa, alegando estar ferido na costela. Ao chegar ao destino, ele evadiu-se e permaneceu indetectável, apesar das buscas efetuadas pela polícia na região.

Os veículos roubados foram apreendidos para perícia. O carro inicialmente utilizado no crime tinha placa clonada. O indivíduo, de 30 anos, foi detido em flagrante pelo crime de roubo majorado, conforme apontou a Polícia Civil.

"A investigação está em curso e mais informações serão divulgadas à medida que avançarem os trabalhos", acrescentou a instituição.

Os R$ 100 mil não foram recuperados. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para investigação adicional.