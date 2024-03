Sábado (23) tem Dia D de conscientização contra o Aedes aegypti em Sete Lagoas

Nos próximos dias 22 e 23 de março de 2024 Sete Lagoas realiza a maior operação de conscientização contra o Aedes aegypti, com a participação de toda a sociedade. Governo municipal, entidades de classe, associações de bairro, sindicatos, empresários, trabalhadores, aposentados, lideranças políticas e religiosas. Todos estão convidados a participar. Na sexta-feira, 22, haverá uma carreata às 17h saindo da Praça da Feirinha, passando pela Av. Monsenhor Messias, Praça Tiradentes e retornando à Feirinha com panfletagem. Neste dia as lojas do centro receberão cartazes alusivos à campanha.

Já no sábado, 23, será o Dia D com diversas ações em locais estratégicos da cidade. No Terminal Urbano, a partir das 08h, e Shopping Sete Lagoas, a partir das 10h. "Neste dia, coloque seu lixo e seus inservíveis em sacos plásticos no passeio de casa. A Litucera recolherá em todos os bairros da cidade, exceto áreas rurais e distritos", informa a superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde do Município, Maitê Rodrigues. "Sua ação faz a diferença! Para mais informações sobre como participar, ligue (31) 3771-6531", avisa.

Bloqueio

A Prefeitura segue em mais uma semana de combate ao pernilongo causador das arboviroses dengue, zika e chikungunya (Aedes aegypti) aplicando o bloqueio em vários locais. Diferentemente do fumacê, que passa em dias e horários pré-determinados, geralmente no início da manhã e no fim da tarde, o bloqueio ocorre apenas em regiões de lagoas, córregos e brejos, e sempre após às 22 horas para que cause o menor dano possível às pessoas e aos animais. Este trabalho, que conta com o apoio da equipe de combate ao pernilongo, foi iniciado no dia 19 de fevereiro.

Boletim epidemiológico

Até esta segunda-feira, 18 de março, já foram contabilizados no município pelo governo federal 6.996 notificações de suspeita de Chikungunya, sendo 6.395 resultados positivos; 5.025 notificações de casos suspeitos de Dengue, com 4.440 casos positivos; e 36 notificações de Zika, com nenhum caso positivo até o momento. Nove óbitos já foram confirmados, sendo oito por Chikungunya (quatro homens de 87, 97, 65 e 66 anos e quatro mulheres de 94, 95, 58 e 75 anos), e um óbito por dengue, uma menina de oito anos.

Ações da Prefeitura

A Prefeitura de Sete Lagoas segue contratando e capacitando mais agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), ampliando o horário de atendimento de várias unidades de saúde, abrindo unidades de saúde aos sábados, realizando mutirões de limpeza em diversos bairros, adotando protocolos de atendimento específicos na UPA 24 Horas e no PA Belo Vale, aplicando fumacê e bloqueios e, na última semana, inaugurou uma nova sala de hidratação para pacientes com sintomas leves. Paralelamente, vem intensificando a fiscalização em lotes vagos e ampliando a limpeza e capina de espaços públicos, por meio da Codesel.

As unidades de saúde abertas até às 20h especificamente para atender a suspeitas de arboviroses, de 18 a 22 de março, são: ESF CDI I, Centro de Saúde Várzea, UBS Luxemburgo, UBS Belo Vale, UBS N.S. das Graças e UBS Cidade de Deus. "É muito importante que a população também colabore, evitando jogar lixo em terrenos e conferindo diariamente seu quintal", reforça Maitê.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA - REGIÃO DE CÓRREGOS LAGOAS E BREJOS

ROTA 1 – DIA 18/03/2024 – a partir das 22h

AVENIDA PERIMETRAL

AVENIDA NAÇOES UNIDAS – JARDIM ARIZONA

CORREGO IRAQUE – BAIRRO IRAQUE

CORREGO KWAIT – BAIRRO LUXEMBURO E KWAIT

ROTA 2 – DIA 19/03/2024 – a partir das 22h

CÓRREGO DOS TROPEIROS (PARTE DE CIMA) - JK E PLANALTO

CÓRREGO DOS TROPEIROS (PARTE DE BAIXO) - MANOA, SAO FRANCISCO.

PONTE DO JK

AREA DE MATA DO BAIRRO TITAMAR

ROTA 3 – DIA 20/03/2024 – a partir das 22h

LAGOA JOSÉ FÉLIX - NEW YORK, BOM JARDIM

AVENIDA JOSE SERVULHO SOALHEIRO -BELO VALE, JARDIM EUROPA, JARDIM DOS PEQUIS.

CAMPO DA PORTUGUESA – JARDIM EUROPA

CAMPO E AREA DE MATA – VERDE VALE

ROTA 4 – DIA 21/03/2024 – a partir das 22h

CAMPO E AREA DE MATA – BAIRRO ELDORADO

AVENIDA CASTELO BRANCO

AREA DE MATA – BAIRRO OURO BRANCO

AREA DE MATA – BAIRRO HENRIQUE NERY E JARDIM UNIVERSITÁRIO

ROTA 5 – DIA 22/03/2024 – a partir das 22h

LAGOA MATADOURO - BAIRRO DAS INDUSTRIAS, ITAPOA I E II

AREA DE MATA – BAIRRO ESMERALDAS

CÓRREGO PRAINHA – BAIRRO ITAPOA

AREA DE MATA – BAIRRO MATA GRANDE

