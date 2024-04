Minas Gerais reconhece esforços municipais na vacinação com o Selo 'Bora Vacinar'

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entregaram o selo de reconhecimento "Bora Vacinar" a 356 municípios de Minas Gerais. Essas cidades atingiram ou se aproximaram das metas de vacinação estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) em 2023.

Imagem: Fábio Marchetto /SES MG

O selo "Bora Vacinar" foi instituído no ano anterior pelo Governo de Minas e pelo MPMG para promover iniciativas municipais de estímulo à vacinação e combater doenças preveníveis por imunização, evitando assim surtos e o ressurgimento de doenças já erradicadas. O projeto conta com a parceria da Associação Mineira de Municípios (AMM) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems).

Durante a cerimônia realizada em Belo Horizonte na segunda-feira (22/4), o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, enfatizou a importância da colaboração com o MPMG, destacando que essa parceria tem sido fundamental para ampliar as ações de prevenção em todo o estado.

Baccheretti observou que o sucesso dos programas de imunização no Brasil em anos anteriores levou parte da população a descuidar da vacinação, tornando necessário um esforço ainda maior para garantir a adesão. Ele ressaltou a importância da atuação conjunta de diversos profissionais da área da saúde.

O procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, alertou para a complexidade do cenário atual, onde a disseminação de notícias sem embasamento contribui para a queda nos índices de cobertura vacinal no país. Soares Júnior destacou o papel do selo "Bora Vacinar" como um reconhecimento às cidades que estão trabalhando para atingir as metas de vacinação.

Os critérios para receber o selo incluem a cobertura de vacinas específicas, com o Selo Ouro sendo concedido aos municípios que atingem a meta em 14 vacinas para crianças menores de um ano e com um ano de idade, enquanto o Selo Prata é para aqueles que atingem de dez a 13 vacinas específicas. As metas de cobertura vacinal estabelecidas pelo Ministério da Saúde variam entre 90% e 95%.

Comparado ao ano anterior, houve um aumento de quase 25% no número de municípios certificados com os selos Ouro e Prata, passando de 286 para 356. O selo Ouro foi concedido a 122 municípios, enquanto o selo Prata foi entregue a 234 cidades.

Além do reconhecimento com o selo, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais tem implementado diversas medidas para aumentar as coberturas vacinais no estado, incluindo investimentos em vacimóveis e a coordenação de ações como o Dia D de vacinação. Também estão sendo destinados recursos para premiar os municípios que melhorarem suas coberturas vacinais, visando incentivar o alcance das metas recomendadas pelas autoridades de saúde.

Da Redação com Agência Minas