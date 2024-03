Dentista de Sete Lagoas fala sobre cuidados necessários com a Saúde Bucal; confira

Hoje 20 de março, comemora-se o dia Mundial de Saúde Bucal, os resultados preliminares da última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal revelam que a cárie dentária é um desafio persistente no Brasil, afetando 41,5% da população.

Adolescentes de 12 a 15 anos são especialmente vulneráveis, com uma prevalência de 57,4%. A cárie também é preocupante em outras faixas etárias. Apesar disso, houve uma redução de 26% na prevalência desde 2010.

Sintomas incluem dor de dente, sensibilidade, manchas e mau hálito. Os tratamentos variam de acordo com a gravidade, indo desde restaurações até extrações. A prevenção envolve escovação regular, uso de fio dental, limitação do consumo de açúcar e visitas regulares ao dentista.

Em entrevista exclusiva ao SeteLagoas.com.br, a Doutora Anne Campelo Ramos, formada há 4 anos e especialista em Saúde da Família, além de pós-graduanda em Endodontia, compartilha detalhes sobre a relevância de manter uma boca saudável.

Ela ressalta a importância da comemoração deste dia para aumentar a conscientização sobre a saúde bucal e a adoção de hábitos diários de higiene oral. Destaca que a saúde bucal está diretamente ligada à saúde geral e que a má higiene oral pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças sistêmicas.

Qual a importância de manter consultas periódicas e acompanhamentos com seu dentista?

"Através dos cuidados diários com higiene oral, de maneira correta, orientada por um profissional, conseguimos melhorar a qualidade de vida, prevenir e controlar diversas doenças e problemas bucais, como cáries, mau hálito e até perda dos dentes, previnir ou tratar precocemente o câncer ( podemos avaliar não só a boca como também em regiões da face e pescoço ) uma boa saúde bucal, com acompanhamento profissional, também diminui o risco do desenvolvimento de problemas de saúde sistêmicos, podendo inclusive evitar infecções, por exemplo, reduzir os níveis glicêmicos no caso de diabéticos com comprometimento na gengiva (gengivite, doença periodontal)."

As necessidades de cuidados dentários variam conforme a idade?

"Há muita diferença de uma idade para outra, inclusive o jeito de se escovar, a quantidade de pasta dental utilizada para cada faixa etária, a indicação ideal é que o bebê seja acompanhado antes de os primeiros dentes nascerem, para que os pais sejam orientados em relação aos cuidados, pois, o bebê que amamenta no seio materno tem cuidados diferentes daquele que mama mamadeira, o cuidado com os primeiros dentes erupcionados e uma alimentação saudável com redução ou zero açúcar até os 2 anos para que minimize ao máximo a chance de cárie na primeira infância, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os dentes não caem com o envelhecimento, devemos cuidar para que cheguemos na melhor idade com saúde bucal, resultando de cuidado desde a primeira infância."

Qual a sua indicação para pessoas que peocuram esse atendimento através do SUS?

"Primeiro, é de suma importância que as pessoas não esperem a dor aparecer para procurar o dentista, o correto é a prevenção, e não a cura. Assim, depois que a pessoa se muda de bairro ou cidade, da mesma maneira que ela procura o Posto de Saúde do seu bairro para atendimento médico, que procure de imediato o dentista, faça sua inscrição com um agente de saúde, para que dê tempo de se previnir antes de curar, para cada bairro há uma referência de atendimento, para aqueles bairros que não possuem o posto de saúde próximo é disponibilizado uma referência odontológica, para quem tem interesse de cuidar nenhum obstáculo deve o frear."

