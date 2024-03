Carreata, mutirão de limpeza e conscientização marcam fim de semana de combate à dengue em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas continua intensificando ações para combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zica e, neste sentido, atividades de grande impacto foram realizadas no fim de semana. A primeira foi sexta-feira, 22 de março, quando uma carreata na região central chamou a atenção para a necessidade de colaboração de todos nesta luta. No sábado, 23, a conscientização ganhou destaque no Terminal Urbano e no Shopping Sete Lagoas e o mutirão de limpeza chegou em vários bairros da cidade.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A concentração da carreta foi na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) de onde o comboio saiu para percorrer ruas do centro comercial e orla da Lagoa Paulino. As ações de sábado chegaram também em supermercados também permitiram o recolhimento de toneladas de inservíveis das residências. “São atividades que motivam a participação de todos nesta guerra contra o Aedes aegypti. Uma força-tarefa foi realizada neste fim de semana e temos certeza que são efeitos serão altamente positivos”, avaliou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

A Secretaria Municipal de Saúde colocou um verdadeiro exército fazendo coleta em várias regiões e também a conscientização da população. Servidores municipais que atuam em várias frentes para construir uma estratégia que está diminuindo os índices das doenças na cidade. “O Governo de Minas e a empresa Litucera são importantes parceiros neste trabalho. Um agradecimento especial aos coordenadores e servidores da Secretaria Municipal de Saúde que fizeram que todas as ações planejadas fossem bem-sucedidas”, comentou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Foram dois dias de uma programação intensa. Os destaques foram a campanha educativa no Terminal Urbano em clima de animação para atrair a atenção de quem transitava pelo local. O trabalho de conscientização em outros pontos e a coleta de resíduos de casa em casa também foram sucesso. “Marcamos presença em todas as regiões de Sete Lagoas e reforçamos a necessidade de união para combater as arboviroses. Um plano fundamental para acabar com a epidemia”, ressaltou Maria Tereza Rodrigues, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Dicas para evitar focos do Aedes aegypti:

Mantenha os tambores sempre tampados, é um dos criadouros que mais encontra foco do mosquito em nosso município;

Retire os pratinhos dos vasos de plantas ou coloque areia neles e não deixe que água se acumule nas folhas das plantas;

Lave as vasilhas de água dos seus animais domésticos semanalmente com água, bucha e sabão.

Verifique se há algum ralo entupido ou caixa de passagem na casa e mantenha todos fechados quando estiverem fora de uso.

Retire folhas e outros tipos de sujeira que impeçam o fluxo da água nas calhas;

Mantenha a caixa d’água sempre limpa e tampada;

Guarde as garrafas e baldes vazios de cabeça para baixo, galões, tonéis e latas devem ser mantidos vedados.

Pneus devem ser guardados em locais cobertos, onde não fiquem expostos a chuva;

Limpe sempre as bandejas de geladeira, umidificador e do ar-condicionado, retirando a água acumulada;

Se você tem piscina em casa, limpe-a semanalmente e aplique cloro.

Evite acumular lixo e entulho no quintal. Na hora do descarte feche bem os sacos e mantenha a lixeira tampada;

Puxe com rodo qualquer poça d’água acumulada sobre lajes sem telhado.

Mais informações no Centro de Controle da Dengue (3771-6532) ou pelo Disque-Dengue (160).

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM