Pedro Leopoldo inicia a campanha nacional de vacinação contra a gripe

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedro Leopoldo iniciou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em 25 de março, estendendo-se até 31 de maio. Este ano, a campanha tem como objetivo alcançar diversos grupos prioritários, visando a proteção e prevenção contra a influenza, mais conhecida como gripe. Além disso, o Dia D da campanha está agendado para sábado, 13 de abril.

Imagem ilustrativa

Os locais de vacinação e seus respectivos horários são os ESF's, das 8h30 às 16h, e o CMI, das 8h às 17h30. Para receber a vacina, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento de identidade.

O público-alvo da campanha inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e Quilombolas.

Conforme informado pela Secretaria de Saúde, à medida que os grupos prioritários forem se imunizando, as doses serão liberadas para o público geral.

Da Redação com Prefeitura de Pedro Leopoldo