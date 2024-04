Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (16) em Sete Lagoas

Para os moradores da região, a terça-feira promete ser marcada por momentos ensolarados, com algumas nuvens surgindo ao longo do dia. As previsões indicam que não há expectativa de chuva para o período.

Foto: Reprodução/ Internet

As temperaturas apresentam variações moderadas, com uma mínima de 18°C e uma máxima de 30°C. A tendência é de estabilidade para a temperatura mínima, enquanto a máxima deve ter uma ligeira elevação.

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 90%, proporcionando um clima relativamente úmido durante o dia.

Da redação