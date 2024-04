Museu do Ferroviário recebe tradicional Missa do Trabalhador no dia 1º de maio

Este evento anual é uma celebração especial dedicada a todos os trabalhadores, com um foco particular nos ex-ferroviários e seus familiares, em reconhecimento ao papel vital que desempenharam no desenvolvimento de nossa comunidade e região.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A cerimônia, celebrada pelo Padre Hélio, da Igreja de Santana, é uma oportunidade para refletirmos sobre a importância do trabalho e do esforço contínuo que cada trabalhador investe em sua jornada diária.

Além de ser um momento de espiritualidade e benção, a Missa do Trabalhador no Museu do Ferroviário também serve como um ponto de encontro para reforçar laços, compartilhar histórias e celebrar as conquistas laborais ao longo das gerações.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM