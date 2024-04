Bombeiros BH e União Alvorada decidem quem fica com o título da Copa Municipal Rádio Web Novidade

Os candidatos ao título da Copa Municipal Rádio Web Novidade estão definidos: Bombeiros BH e União Alvorada obtiveram suas vagas após baterem seus adversários pelas semifinais no último sábado (06/04) no Campo do Serrinha em Sete Lagoas.

No primeiro jogo da semifinal, melhor para o Bombeiros BH (camisa azul claro). Foto: Vinícius Oliveira/Rádio Web Novidade, SeteLagoas.com.br.

Na primeira partida da semifinal o time do Bombeiros BH venceu o São Sebastião de Pindaíbas pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Kenedy e Peterson, artilheiro da equipe no campeonato com quatro gols e vice-artilheiro geral.

No segundo jogo o União Alvorada derrotou o Fluminense/Click Sete por 4 a 1. Lyniker, Richard, Lin e Victor Rafael (artilheiro da competição com cinco gols) marcaram para o União Alvorada, enquanto Mauricinho descontou para o Fluminense/Click Sete.

União Alvorada (camisa branca) também vai para a final depois de vencer o Fluminense/Click Sete. Foto: Vinícius Oliveira/Rádio Web Novidade, SeteLagoas.com.br.

A decisão entre Bombeiros BH e União Alvorada está previamente agendada para o dia 13 de abril, próximo sábado, às 16h no Campo do Montreal, cabendo confirmação por parte dos organizadores.

Vinícius Oliveira