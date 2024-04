Cruzeiro demite técnico Larcamón após sequência de resultados ruins

A pressão da torcida e a sequência de resultados decepcionantes culminaram na demissão do técnico argentino Nicolás Larcamón do Cruzeiro nesta quarta-feira (08). O treinador, de 39 anos, estava à frente da equipe desde o início da temporada, mas não conseguiu evitar a derrota por 3 a 1 para o rival Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro e a eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil.

Foto: Divulgação/ Cruzeiro

A decisão partiu da gestão SAF, liderada por Ronaldo Fenômeno, e também resultou na dispensa dos auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, do analista de desempenho Miguelangel Leopardi e do preparador físico Juan Cruz Monaco, todos contratados junto com o treinador argentino.

Em comunicado oficial, o Cruzeiro agradeceu o empenho dos profissionais durante o período e desejou sucesso em suas próximas jornadas. No entanto, a pressão interna, tanto de atletas quanto de membros da comissão técnica, e as críticas da torcida, que chegou a chamar Larcamón de "burro" durante a última partida, contribuíram para a decisão da diretoria.

Esta é a quarta troca de treinador no Cruzeiro em apenas um ano, refletindo a instabilidade que tem assolado o clube recentemente.

Larcamón comandou a equipe em 14 jogos, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas, resultando em um aproveitamento de 59,5%.

A demissão ocorre em um momento delicado, às vésperas do segundo jogo pela Copa Sul-Americana contra o Alianza, da Colômbia, e da estreia no Campeonato Brasileiro, quando o Cruzeiro enfrentará o Botafogo no Mineirão no próximo domingo. Agora, o clube busca rapidamente um substituto para liderar a equipe em busca de melhores resultados.

O Cruzeiro ainda não definiu quem será o novo técnico da equipe. A diretoria trabalha para encontrar um profissional que possa dar sequência ao trabalho de reestruturação do clube e levar o Cruzeiro de volta à rota das vitórias.

Veja a nota do Cruzeiro na integra:

Da redação com GE