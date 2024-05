VÍDEO: Democrata empata com Valério na estreia do Módulo II do Mineiro; gol do Jacaré foi de Gustavo Aguiar

O Democrata teve seu pontapé inicial no Módulo II com um empate de 1 a 1 diante do Valério. O embate foi caracterizado por um equilíbrio notável, com ambas as equipes criando oportunidades de gol ao longo dos 90 minutos. O resultado igualado espelhou a intensidade e competitividade do confronto.

Foto: Democrata FC

O momento de destaque do jogo veio com o gol de Gustavo Aguiar, convertendo um pênalti no primeiro tempo. Contudo, a equipe adversária conseguiu igualar o placar, resultando em um empate ao final da partida. Veja o gol do Democrata:

O próximo desafio do Democrata será contra o Tupi, em Sete Lagoas. Vale ressaltar que o Jacaré está simultaneamente envolvido na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o que adiciona uma camada extra de interesse e desafios à sua temporada.

O Democrata teve uma estreia emocionante no Módulo II do Campeonato Mineiro! O empate contra o Valério mostrou a competitividade das equipes, e o gol de Gustavo Aguiar foi um momento crucial.

Agora, o próximo desafio do Democrata será enfrentar o Tupi em Sete Lagoas. O jogo, que anteriormente estava marcado para sábado (11) às 16h, foi alterado para sexta (10) às 19h30, na Arena do Jacaré.

Da Redação