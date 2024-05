Democrata e Audax se enfrentam pela segunda rodada da Série D nesta terça (07)

O Democrata está na capital do Rio de Janeiro onde encara o Audax pela segunda rodada da Série D nacional. A partida acontece às 15:30 no Estádio Moça Bonita.

O Democrata treinou no C.T. do Vasco da Gama no Rio de Janeiro na segunda-feira (06) visando partida contra o Audax. Foto: Josiane Alves / Democrata FC.

Na primeira rodada o Jacaré empatou em casa por 1 a 1 com o Nova Iguaçu-RJ, jogo realizado dia 27 de abril. Nessa mesma data o Audax perdeu por 1 a 0 do Serra-ES.

A partida de hoje fecha a segunda rodada deste grupo que teve também:

Real Noroeste-ES 1 x 1 Portuguesa-RJ

Portuguesa-RJ Nova Iguaçu-RJ 4 x 0 Serra-ES

Serra-ES Ipatinga-MG 2 x 3 Itabuna-BA

Quem lidera o grupo A6 da competição é o Nova Iguaçu com 4 pontos e 4 gols de saldo, seguido pelo Itabuna também com 4 pontos, mas 1 gol de saldo. Fecham o G4 Serra e Portuguesa.

O Democrata no momento é o sexto colocado com 1 ponto e o Audax o oitavo com pontuação zerada.

Avançam à segunda fase os quatro melhores de cada um dos oito grupos da Série D após jogos em turno e returno.

Serviço

O que: Audax-RJ x Democrata

Quando: Terça, 07 de maio às 15:30

Onde: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro-RJ

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D

Transmissão: Rádio Web Novidade em cadeia com Web Rádio Piabanha (Youtube), Rádio Eldorado AM 1300

Vinícius Oliveira