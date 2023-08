De 17 a 19 de agosto, a Prefeitura de Sete Lagoas terá novamente um stand na Feconex - Feira de Negócios de Sete Lagoas, no estacionamento da Arena do Jacaré. Durante os três dias, o espaço terá programação com uma série de serviços e tira-dúvidas para o público participante, majoritariamente composto por empresários, empreendedores e industriários da cidade.

Servidores do Município de setores como Sala Mineira do Empreendedor, Cultura, Meio Ambiente, Turismo, Central do Contribuinte, Comunicação, Codesel, Licitação e Escola Técnica receberão o público do evento em um stand maior que o da edição anterior, com 21 metros quadrados, próximo à entrada do evento. Além disso, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a Guarda Civil Municipal terão stands próprios na feira.

"Tenho certeza de que esse evento, assim como o do ano passado, estará marcado na história de Sete Lagoas. A Prefeitura terá participação especial na feira, com serviços e orientações relacionados a licenciamentos ambientais, alvarás de funcionamento, como participar de licitações do Município, entre outras informações. Será um marco para nossa cidade. Prestigie!", convida o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico s Turismo, Edmundo Diniz.

Palestra e lei

Duas novidades marcam a participação da Prefeitura nesta edição: a palestra dos servidores Priscila Horta (Gerente de Cultura) e Fabrício Fonseca (Coordenador de Ações Esportivas) sobre as leis municipais de incentivo à cultura e ao esporte como ferramentas para o desenvolvimento econômico local, na quinta-feira, 17, às 16h, e o anúncio, por parte do prefeito Duílio de Castro, de um projeto de lei para tratamento diferenciado às empresas de pequeno porte de Sete Lagoas nos processos licitatórios, durante abertura da feira, no dia 16. "Teremos uma capacitação nesse sentido oferecida aos empresários da cidade no dia 12 de setembro, às 19h, no prédio do Bela Vista. Queremos que mais empresas daqui participem e vençam as licitações municipais, para que o dinheiro fique na cidade", revela o prefeito.

Confira a programação do stand:

Quinta, 13h às 17h: Cultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comunicação, Codesel e Licitar Digital.

Sexta, 13h às 17h: Sala Mineira do Empreendedor, Escola Técnica, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comunicação, Codesel e Licitar Digital.

Sábado, 10h às 14h: Sala Mineira do Empreendedor, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comunicação, Codesel e Licitar Digital.

