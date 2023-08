Sabores e aromas da Feconex 2023: uma viagem diversificada pela gastronomia

A segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) é também conexão com o mundo da gastronomia. Importantes nomes da culinária local, além de cervejarias, estão no complexo para proporcionar uma experiência para expositores, visitantes e toda a família.

Foto: Divulgação/Feconex

Pelo segundo ano na Feconex, Renata Figueiredo, da casa de carnes de mesmo nome, participou como expositora na primeira edição e agora traz as delícias de seu estabelecimento para o deleite de quem gosta do melhor do churrasco e seus derivados.

“Essa edição está ainda melhor, os estandes estão maravilhosos e gostei muito da concepção dos bares como um todo na praça de alimentação. Trazemos agora, juntos com a Confraria do Chopp, todo o sabor das nossas carnes. Tudo que trouxe pra cá tem na minha loja que, em breve, terá a companhia da Confraria Renata Figueiredo, em frente ao atual endereço”, anunciou a empresária.

O empresário Marcelo de Assis, da Cervejaria Di Vera, produz o próprio produto em sua fábrica-bar no bairro Mangabeiras, em Sete Lagoas. Presente na Feconex, ele convida a todas para degustar uma bebida originalmente artesanal. “Ficamos muito satisfeitos no ano passado, que superou todas as nossas expectativas, e já percebemos uma evolução absurda de um ano para o outro. Trata-se de um evento de negócios, mas que integra todas as áreas, inclusive a gastronômica, onde estamos inseridos”, afirmou.

Para Assis, a Feconex traz a oportunidade para todos conhecerem parte do que é feito em sua fábrica, que tem em anexo um bar / restaurante. “Abrimos de quarta a sábado. De forma literalmente artesanal, é onde fabricamos e onde também o cliente tem a experiência de degustar e ver os equipamentos onde a cerveja é produzida”, completou.

O chef Jesse Salva, do Miracolo Restaurante, também traz um pouco do tempero da culinária internacional que é servida em seu estabelecimento. Na Feconex as opções são Bruschettas, Iscas de Tilápia com fritas, Iscas de Filé Mignon e uma especial Costela Suína, além de hambúrguer artesanal.

“Na primeira edição viemos como expositor e apresentamos nosso restaurante, que fica próximo da Arena do Jacaré. Temos pratos italianos, franceses, cortes de carnes e também as porções. Tivemos retorno e agora estamos de volta para servir. Trazemos para a Feconex uma proposta culinária de feira, mas com todo o sabor e qualidade que você encontra no Miracolo”, contou o chef Jesse.

Prepare o paladar, as opções são boas e variadas. No espaço você encontrará a Confraria do Chopp Arena e Casa de Carnes Renata Figueiredo, Nero Espeteria e Botequim, Cervejaria Laut, Churrascaria Três Marias, Miracolo Restaurante, Cervejaria Di Vera, Pizzas do Vandin e a Cafeteria Alquimia.

A estrutura de banheiros é um diferencial a parte: todos podem vir tranquilos que tem sanitários à vontade, bem higienizados e sem filas.

PROGRAME-SE

Nesta sexta (18) os portões estarão abertos às 14h com entrada gratuita até às 17h para quem retirar cortesias junto aos expositores. Também a partir das 14h, na quinta e sexta-feira, visitantes sem cortesia podem comprar os ingressos a R$ 10 na bilheteria do evento. No sábado, o evento vai das 10h às 20h.

A Feconex 2023 tem organização do Grupo UAI juntamente com ACI e CDL. O evento conta com patrocínio Máster do Sicoob Credisete.

Com Feconex 2023