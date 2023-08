Feconex atraiu 20 mil pessoas e já gera expectativas para a edição 2024

No último sábado (19) terminou a segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex). A repercussão e os números finais da feira de negócios comprovam seu sucesso: em quatro dias de evento foram 20 mil pessoas circulando pela estrutura montada no estacionamento da Arena do Jacaré, com uma média de cinco mil pessoas por dia, de forma rotativa.

Foto: Divulgação/Feconex

Leonardo Chaves, presidente do Sicoob Credisete – patrocinador máster do evento – afirma que a Feconex 2023 superou as expectativas da cooperativa. “Foi um privilégio para nós do Sicoob Credisete sermos patrocinadores máster deste evento tão importante, que valoriza nossa gente, nosso comércio e nossos empreendedores, fundamentais para a economia local. A edição deste ano foi um marco onde estreitamos ainda mais os laços com nossos associados e ainda tivemos o privilégio de fazer novos!”, comemorou.

Um dos produtores, Klaus Chaves, representando o Grupo Uai, falou sobre a consolidação da Feconex como o principal evento de negócios e entretenimento de Sete Lagoas em apenas dois anos de existência:

Este ano tivemos um planejamento mais específico por áreas e segmentos, onde detectamos o que poderia melhorar. A certeza é que saiu tudo como planejado. Foram cerca de cinco mil pessoas por dia. E esse número vale uma menção honrosa aos expositores, que entenderam a dinâmica da feira, modelo e estrutura. Vieram mais preparados. Em termos de resultados terão mais e vão alcançar os objetivos propostos por cada um deles.

Para Klaus, a Feconex chama a atenção do mundo político e leva demandas. “Conseguimos tirar do papel o projeto e a classe política, entidades de classe, sociedade civil, entenderam o tamanho desse evento e as perspectivas que ele cria para a cidade e região”, completou.

O presidente do Democrata, Renato Paiva, foi parceiro e também colocou uma das principais instituições esportivas de Sete Lagoas conectada para além do futebol:

Estou feliz pelo que aconteceu aqui, parabenizo o Grupo Uai e todas as entidades envolvidas, principalmente expositores. O evento veio para ficar. O carro chefe do Democrata é o futebol, ele nasceu para isso. Em 1914 surgiu um grupo que hoje é o Democrata, que o objetivo sempre foi fomentar o futebol e estamos nesse caminho. Temos uma base de futebol forte, que está competindo. Mas além disso, temos eventos agendados – de vários tipos – que faz desse espaço mais que um estádio, mas uma arena multiuso.

O produtor George Machado cuidou da parte artística, cultural e de entretenimento da Feconex, que atendeu as expectativas e os mais variados gostos:

Somos uma equipe. Trata-se de um trabalho de pesquisa grande sobre que artista trazer para agradar ao público e se identificar com o projeto feira de negócios. O entretenimento e a arte são mais um item do evento. Trouxemos o Eustáquio Augusto, que tinha o projeto Bossa Super Nova, onde há 15 anos os músicos da cidade se reuniam e faziam uma “jam”, e que conseguimos trazer para a Feconex. Teve a banda No Label, o Tubarão Vermelho, o Grupo Chorô, e também o projeto George Bands com o grande Gleisson Túlio. Além do Grupo Expressar, com o Fashion Music, que através da dança mostrou produtos da Feconex ao som do No Label, algo inédito por aqui.

Segundo dados do Sebrae, foram 10 empresas âncoras compradoras e 57 fornecedores presentes na rodada de negócios que o entidade promoveu na feira. De acordo com Samira, a estimativa de negócios prevista para os próximos 12 meses é de R$ 5,7 mi. O que comprova que todos entenderam o propósito da Feconex.

E a Feira não só rendeu nas dependências do evento. O motorista particular de aplicativos, Paulo Sérgio, afirmou que foi difícil até parar para almoçar durante a Feconex. “O movimento foi intenso, chegadas e partidas de um mesmo lugar, em diferentes horários do dia. Quem é show ou algum evento pra moçada que dá esse incremento no transporte via aplicativo. Rendeu! Não tenho horário pra almoçar, mas valeu a pena!”, comemorou.

Até 2024!

Com Feconex