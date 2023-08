Um dos principais portais da cidade completa 15 anos com programação especial na Feconex!

Informação de credibilidade há 15 anos no ar nas plataformas digitais. No próximo mês de setembro o portal setelagoas.com.br comemora 15 anos de fundação e vai levar para a Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) uma programação especial. O dia-a-dia da feira estará nas páginas virtuais com uma cobertura diferenciada. O portal vai dividir o estande com o tradicional Bela Vista Futebol Clube.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Um dos jornalistas responsáveis, Vinícius Oliveira, informa que “nossa equipe vai levar aos leitores tudo o que vai acontecer na feira em termos de palestras, encontros comerciais, eventos culturais e informações de utilidade pública”. Além disso, o SeteLagoas.com.br vai realizar painéis temáticos com expositores e o programa Passando a Limpo vai entrevistar personalidades relevantes.

O advogado Wagner Oliveira é o idealizador do portal e lembra que em setembro de 2008 nasceu a ideia de adquirir o endereço eletrônico. “Chamei o programador Túlio Thales para montar a sociedade e surgiu o portal”. Quase 15 anos depois o veículo de comunicação é referência em Sete Lagoas e região.

Com uma média mensal de 400 mil acessos ao site, em 2023 o site já havia recebido mais de 2,8 milhões de visitas até o mês de julho. Nas redes sociais os perfis acumulam mais de 77 mil seguidores no Instagram, 7,1 mil no Twitter, 4,5 mil no Threads e 3,4 mil inscritos no Youtube.

Já estamos na contagem regressiva para a maior feira de negócios da região. Serão quatro dias intensos no mundo empresarial para se conectar a um público diferenciado e abrir novas possibilidades. A Feconex acontece de 16 a 19 de agosto, no estacionamento da Arena do Jacaré com patrocínio máster do Sicoob Credisete. Acesse nosso site (feconex.com.br) e redes sociais (@feconex.br) para todas as informações.

Da Redação com Feconex