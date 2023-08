Feconex 2023: veja a programação desta quinta-feira

A Feconex 2023 terá dois auditórios para as palestras que serão realizadas dentro da feira, além de um show no espaço destinado a alimentação, sempre iniciando às 20h.

Foto: Vinícius Oliveira

Veja mais:

Confira aqui a programação de palestras do evento. Ocupação sujeita a lotação dos espaços, por ordem de chegada:

AUDITÓRIO UAI EVENTOS

COMUNICAÇÃO VISUAL: INFLUÊNCIA DAS FACHADAS E PLACAS NA DECISÃO DOS CONSUMIDORES

14h30 às 15h45

PEDRO HENRIQUE LOPES - Gerente comercial; Profissional de comunicação visual e vendas, com habilidades de liderança ministrará palestra sobre comunicação visual e construção civil compartilhando experiência e insights sobre ACM, Acrílico, Policarbonato, PVC Expandido, estratégias de vendas e como impulsionar o crescimento dos negócios.

O COOPERATIVISMO de Crédito e a sua Importância para a Sociedade

16h às 17h15

ELSON ROCHA JUSTINO é Conselheiro Diretor OCEMG, Diretor Superintendente e Diretor Técnico SICOOB Central Crediminas, Diretor Vogal IBEF/MG. Pos Graduado em Agente de Desenvolvimento em Cooperativismo, MBA em Finanças, Auditoria Externa, Metodologia de Ensino Superior; Graduado em Ciências Contábeis. Curso de aperfeiçoamento na Irlanda, Suiça e Portugal.

RESILIÊNCIA E SUPERAÇÃO – A jornada inspiradora que levou um setelagoano a ser um líder em treinamento empresariais no Brasil inteiro

17h30 às 18h45

MARCELO MARANI - CEO do Portal donos de Restaurantes e de Marcelo Marani Treinamentos e Consultor do Facilitador e palestrante, Bacharelado: Ciências da Computação – UniBH; MBA: Administração – Marketing – FEAD; Cursos de Gestão na Austrália, EUA e Portugal.

ESPAÇO DE CONEXÃO EMPRESARIAL

ORATÓRIA PARA VENDAS EM ALTA PERFORMANCE

14h30 às 15h45

CLEITON MATIOLO, Graduado em Gestão de Agronegócios, com pós-graduação em Gestão de Projetos, Franqueado e Facilitador da Vox2you-Sete Lagoas.

LEIS MUNICIPAIS DE INCENTIVO AO ESPORTE E A CULTURA COMO FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL

16h às 17h15

PRISCILA HORTA - Gerente de Cultura, Programas e Projetos – Prefeitura de Sete Lagoas – Formada em Processos Gerenciais, Secretária do Conselho Municipal de Políticas Culturais e Vice Presidente do Conselho Municipal Patrimônio Artístico e Cultural.

FABRÍCIO FONSECA - Secretário Adjunto de Esportes e Lazer – Prefeitura de Sete Lagoas – Formação Acadêmica: Gestão Pública, Pós-graduado em Gestão Pública, MBA em Gestão Esportiva, Gestor Municipal de ICMS Esportivo e Presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.

SETE LAGOAS EM NÚMEROS

17h30 às 18h45

EDUARDO FERNANDES - Diretor Executivo da CEPPE, Empresário, Consultor e Administrador – Especialista nas áreas de Estudo e Pesquisas, Planejamento Estratégico, Projetos de Viabilidade Econômico e Financeiro, Reestruturação e Expansão de Empresas Públicas e Privadas no Brasil e no Exterior. Já prestou consultoria para as Nações Unidas na América Central. Atendeu empresas privadas e governos em continente africano e na América do Sul. Autor do projeto Município em Números.





SHOW