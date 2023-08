Feconex começa gerando excelentes expectativas de negócios com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas

A cidade respira o ambiente diversificado de bons negócios. Este é o clima provocado pela 2ª edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex), que foi aberta nesta quarta-feira, 16 de agosto. O evento reúne mais de 200 expositores e também conta com forte apoio da Prefeitura, presente com estandes da administração, Codesel, Guarda Municipal e SAAE, além de palestras.

José Roberto da Silva, presidente da ACI, prefeito Duílio de Castro, Geraldir Alves, presidente da CDL, e Gabriel Ferrari, presidente do Grupo UAI. Foto: Davi Mello / Divulgação Feconex

A expectativa está alta não só pelos resultados que poderão ser alcançados durante os quatro dias de evento, mas também pelas conexões que podem gerar negócios. “É uma oportunidade para expositores mostrarem produtos e serviços onde todos conhecem nosso potencial de negócios, que reflete diretamente em nosso turismo. No ano passado a Feconex envolveu mais de 15 mil pessoas, 160 expositores e, este ano, com quase 220 participantes, a expectativa é de superação de todas as metas. A Prefeitura vai apoiar cada vez de maneira mais forte”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Um dos grandes diferenciais da Feconex é o número de segmentos reunidos no mesmo ambiente. Indústria, comércio e serviços estreitam relações criando um universo de possibilidades que fortalece a economia regional. “A Feconex nasceu para fomentar a economia de maneira geral e está cumprindo seu papel muito bem. Um evento muito melhor que, certamente, vai superar o volume de negócios. Os visitantes ficarão admirados com a força de Sete Lagoas. Parabéns aos organizadores que, aliados ao poder público, transformaram esse projeto em realidade”, ressaltou Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

A Feconex é realizada pela junção entre Grupo Uai, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial (ACI) e este ano é apresentada pelo Sicoob Credisete. Uma fórmula que fica muito mais forte com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas. “Agradecemos a todos os expositores, patrocinadores e apoiadores como a Prefeitura, nossa grande parceira. Todos acreditaram neste projeto coordenado por entidades associativistas e cooperativistas. Esperamos que todos façam bons negócios”, destacou Gabriel Ferrari, presidente do Grupo Uai.

O potencial regional da Feconex já é reconhecido em toda Minas Gerais. Um alcance conquistado pelos resultados da 1ª edição e pelas expectativas criadas este ano. “A Feconex já nasceu grande promovendo uma grande interação entre os empresários. Ficamos muito felizes com este vigor do setor produtivo, até porque uma das principais pautas da Assembleia é estar ao lado de quem impulsiona a economia”, cometou Tadeu Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Um grande destaque da abertura foi o Projeto de Lei assinado pelo prefeito Duílio de Castro. A nova legislação altera a Lei Municipal nº 7.951 e institui tratamento diferenciado favorecendo microempresas e empresas de pequeno porte de Sete Lagoas em processos licitatórios municipais, mesmo com valor até 10% maior em relação à melhor oferta. “Mais uma lei para fortalecer a economia local. Poderemos priorizar empresas da cidade e, assim, os recursos vão circular em nossa cidade gerando emprego e renda. Temos que despertar o interesse de todas e, para isso, contamos com o apoio de todas as entidades do meio”, declarou Duílio de Castro durante seu discurso de abertura da feira.

Para os interessados na nova legislação, a Prefeitura realizará um curso de capacitação no dia 12 de setembro, no prédio do Bela Vista. O conteúdo será direcionado para facilitar a participação das empresas nas licitações municipais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo Sympla.

Programação do stand da Prefeitura:

Quinta, 13h às 17h: Cultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comunicação, Codesel e Licitar Digital.

Sexta, 13h às 17h: Sala Mineira do Empreendedor, Escola Técnica, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comunicação, Codesel e Licitar Digital.

Sábado, 10h às 14h: Sala Mineira do Empreendedor, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Comunicação, Codesel e Licitar Digital.

Com Prefeitura de Sete Lagoas