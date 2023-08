Feconex terá linha exclusiva de coletivo, além de pontos de táxi e transporte por app

Motivos não faltam para as pessoas buscarem novas possibilidades durante a segunda edição da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex), que começa nesta quarta-feira (16). Além de conhecer o trabalho de quase 170 empresas expositoras, os visitantes terão estacionamento com cerca de 800 vagas, além de uma linha exclusiva de transporte público e pontos de táxi e transporte por app.

foto ilustrativa/Reprodução: Feconex 2023

Todos os detalhes foram pensados para que a mobilidade seja a melhor possível durante os quatro dias da Feconex 2023. Para quem for de carro o estacionamento tem tarifa única de R$ 30, independente do tempo de parada. O estacionamento superior da Arena do Jacaré terá vans para fazer o traslado dos visitantes até a portaria.

Para quem usar o transporte público a Turi colocou uma linha de ônibus exclusiva com saídas do terminal urbano, no centro da cidade. Para este itinerário o ponto final é a Avenida Perimetral, em frente ao estacionamento inferior, espaço onde está montado os 6.300m² de estrutura da feira.

Quem optar por usar táxi ou transporte por aplicativo os pontos específicos serão na Rua São Geraldo, que chega na lateral do estacionamento vinda do bairro Progresso. A abertura oficial da Feconex acontece na quarta-feira (16) para expositores, convidados e autoridades.

Na quinta (17) e sexta (18) os portões estarão abertos às 14h com entrada gratuita até às 17h para quem retirar cortesias junto aos expositores. Também a partir das 14h, na quinta e sexta-feira, visitantes sem cortesia podem comprar os ingressos a R$ 10 na bilheteria do evento.

Lembrando que após às 17h na quinta e sexta-feira a entrada será apenas com o ingresso que será vendido na portaria. Já no sábado (18) a feira será aberta às 10h com entrada franca, mediante apresentação das cortesias até às 13h. No mesmo dia as vendas começam às 10h.

Quem se apresenta na abertura, quarta-feira, é o Bossasupernova, uma reunião de músicos da cidade que fazem o melhor da bossa, MPB, pop e samba. A temperatura sobe na quinta-feira com a banda No Label, que toca o melhor do pop rock nacional e internacional. Quem chega para animar a sexta-feira é o Tubarão Vermelho, um dos melhores covers do Barão Vermelho.

No último dia, sábado, serão duas apresentações. Na hora do almoço tem o Grupo Xorô que faz, a partir das 12h, sambas e chorinhos que marcaram época. E encerrando a programação, às 18h, quem sobe ao palco é a The George’s Band que convida Gleison Túlio para um super show.

A Feconex 2023 tem organização do Grupo UAI juntamente com ACI e CDL. O evento conta com patrocínio Máster do Sicoob Credisete. Todas as informações sobre a feira estão no site feconex.com.br.

Com Feconex 2023