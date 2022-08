Corpo de menina que sumiu após ir à padaria é encontrado em Ribeirão das Neves

O corpo da menina Bárbara Vitória Lopes, de 10 anos, foi encontrado em Ribeirão das Neves. Uma vizinha estava passando pelo campo de futebol Pedra Branca, no bairro Landi 2ª Seção, e se deparou com uma garota morta vestida com camisa do Galo.

Corpo de Bárbara foi encontrado em matagal no bairro Landi — Foto: Manuel Marçal / O TEMPO

A vizinha desconfiou que poderia se tratar de Bárbara, que desapareceu no último domingo (31), após sair para comprar pão. Então, foi até a casa dos pais da criança avisar a eles.

A menina estava em um matagal atrás do gol do campo de futebol. Ela também foi encontrada sem os shorts usados no dia do desaparecimento.

O corpo de Bárbara Vitória Lopes, de 10 anos, a criança que estava desaparecida desde domingo (31) no bairro Mantiqueira, em Ribeirão das Neves, foi encontrado nesta terça-feira (2) a menos de 600 metros da casa em que ela morava com os pais e três irmãos. pic.twitter.com/7IZK4O5Ssc — O Tempo (@otempo) August 2, 2022

Com O Tempo