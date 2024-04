VÍDEO: Supermercado é assaltado na noite dessa quinta (18) em Sete Lagoas

Nessa quinta-feira (18) , por volta das 19h40, um assalto à mão armada foi registrado no Supermercado Super Nobre, localizado no bairro Bouganville, em Sete Lagoas.

Dois indivíduos, um alto, magro e negro aparentando ter 20 anos vestindo calça preta, camisa cinza, capacete vermelho e mochila com estampa de igreja, e outro de estatura mediana, negro, aparentando 25 anos, vestindo calça preta, blusa de moletom palha e capacete preto, entraram no estabelecimento e renderam as funcionárias com uma arma de fogo.

Os autores roubaram cerca de R$ 400,00 em dinheiro e fugiram em uma motocicleta Honda CG de cor azul, sentido bairro Lagoa Grande.

A PM chegou ao local logo após o crime e está realizando buscas pelos suspeitos.

Até o momento, ninguém foi preso.

Da redação com 19ºBPM