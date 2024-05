Tentativa de homicídio em panificadora de Lagoa Santa termina com prisão em flagrante

Um homem foi preso na madrugada de domingo (05) após tentar assassinar duas pessoas em uma panificadora no bairro Lundiceia, em Lagoa Santa. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito já havia causado tumulto no local horas antes, desrespeitando as regras da prefeitura e agredindo um funcionário.

Foto: Reprodução/ Internet

Após ser negado a compra de cervejas, o homem retornou à panificadora acompanhado por outro indivíduo e, desta vez, armado com um revólver. Ele teria empurrado clientes e feito ameaças antes de atirar contra as vítimas. A arma, no entanto, falhou.

Ainda segundo a PM, o suspeito agrediu fisicamente as vítimas antes de fugir do local. A polícia conseguiu identificar e prender os autores, encontrando com eles substâncias ilícitas e dinheiro. Uma das vítimas foi encaminhada para atendimento médico com escoriações na cabeça e perna. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Da redação