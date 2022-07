Copa do Mundo na América do Norte terá recorde de participantes/ Coluna / Álvaro Vilaça / Tempo Esportivo

A ideia de adotar um novo formato para as Eliminatórias da Copa do Mundo sofre resistência entre os países integrantes da Conmebol. Assim, hoje, parece difícil que a disputa pelas vagas sul-americanas no Mundial de 2026 seja diferente do modelo atual: turno e returno, com 18 rodadas em pontos corridos. Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, houve uma reunião prévia para debater o assunto entre os dirigentes do continente e oito dos dez membros defendem a manutenção do regulamento atual. A única associação que foi a favor da alteração foi a Argentina. O Brasil se absteve na votação.

Para quem critica, a manutenção do formato atual das Eliminatórias Sul-Americanas pode trazer uma queda de emoção e interesse, já que a próxima Copa do Mundo - sediada em Estados Unidos, México e Canadá - já será com 48 seleções. O torneio do Catar, programado para novembro e dezembro deste ano, será o último com a participação de 32 seleções. Assim, a partir do Mundial da América do Norte, a Conmebol terá direito a seis vagas diretas e ainda um lugar na repescagem. Atualmente, classificam-se 04 países de forma direta e uma quinta seleção tem direito a disputar a repescagem com algum time de outro continente. Para as associações nacionais, pesa a garantia de ter nove jogos como mandante para comercializar direitos de transmissão e arrecadar com ingressos. A CBF não externou o que pensa sobre o tema.

Se o formato for mantido para 2026, até 07 das 10 seleções que compõem as Eliminatórias da América do Sul poderão garantir vaga no Mundial. No nosso continente, a Venezuela é o único país que jamais disputou uma Copa do Mundo.

Tempo Esportivo

1º Tempo

O Atlético está nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América e terá como próximo adversário o Palmeiras, que eliminou o Cerro Porteño do Paraguai sem maiores dificuldades. Os jogos estão previstos para o início de agosto, sendo que a primeira partida acontecerá em Belo Horizonte e a derradeira em São Paulo, já que o Palmeiras fez a melhor campanha dentre todos os participantes da competição na primeira fase.

Para esses jogos o Atlético precisará mostrar mais futebol do que exibiu diante do Emelec, tanto na partida de ida quanto na volta. Mas o time será outro, com quatro reforços garantidos - Pedrinho, Alan Kardec, Jemerson e Pavón - sendo que apenas três poderão ser inscritos e, no caso do argentino, ainda há a questão da punição que foi recorrida junto à Conmebol na última segunda.

Além dessas novidades, o Atlético deverá contar com atletas que estiveram impedidos de atuar por problemas clínicos: Keno, Ademir, Jair e até mesmo o meio argentino Zaracho, que entrou no segundo tempo após ficar quase 03 meses sem atuar.

Será um grande desafio, mas se o Galo eliminar o Palmeiras, certamente, seguirá para as semifinais como o grande favorito ao título.

DATAS: A Conmebol confirmou as finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores, que normalmente ocorrem em novembro, para outubro por conta da Copa do Mundo no Catar, que ocorre entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.

A decisão da Sul-Americana de 2022 irá acontecer em solo brasileiro, no estádio Mané Garrincha, no dia 1º. Já a final da Libertadores da América está marcada para o dia 29, no Estádio Monumental de Guayaquil, cidade litorânea do Equador.

2º Tempo

Na medida que o time cresce, a expectativa do torcedor aumenta e o nível de exigência também acompanha esse gráfico.

No meio de semana o Cruzeiro deixou escapar a vitória sobre o Ituano, mesmo com um jogador a mais em campo durante boa parte do segundo tempo. A torcida não parece ter gostado do resultado, mas em termos de tabela, o ponto somado em Itu foi mais um passo dado pelo time em busca do acesso à Série A.

A Raposa chegou aos 38 pontos, agora com igualdade de jogos em relação aos demais adversários. O duelo com o Ituano correspondia à 14ª rodada, seria realizado dia 24 do mês passado, mas foi adiado em função de o Cruzeiro disputar as oitavas da Copa do Brasil.

A vantagem do Cruzeiro, que era de 14 pontos para o 5º colocado, agora é de 15. Em função do número de vitórias, o time mineiro só poderia sair do G-4 daqui a seis rodadas. Portanto, está garantido entre os quatro primeiros até, pelo menos, até o fim da 21ª rodada.

De acordo com os matemáticos, o Cruzeiro está com 98,2% de chances de subir à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do empate, quando o time tinha um jogo a menos em relação aos rivais, as chances eram de 98,4%.

O Cruzeiro tem 74,2% de chances de ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, após 16 jogos realizados.

O próximo jogo da Raposa é no sábado, 11h (de Brasília), contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 17ª rodada. O Cruzeiro ficará no interior de São Paulo para o compromisso, visando evitar desgaste de duas viagens a mais. Na Série B, o time ainda tem o Novorizontino, em casa, e o CSA, fora, até o fim do primeiro turno. No dia 12, o duelo é com o Fluminense, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida o Tricolor Carioca venceu por 2 x 1.