Campeonato Mineiro tem início confirmado para janeiro/ COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Mal terminou a temporada de jogos oficiais aqui no Brasil e os clubes já sabem quando voltarão a jogar: O Campeonato Mineiro começará em 24 de janeiro e terá fim em 6 de abril, após o jogo de volta da final. A Federação Mineira de Futebol (FMF) ainda irá detalhar as rodadas e fases mata-mata.

Foto: Globo Esporte

A novidade da disputa do próximo ano será a participação do Itabirito, que vai disputar a elite estadual pela primeira vez. A equipe de Itabirito foi a campeã do Módulo II deste ano, tendo como vice o Uberlândia, outro que disputará a primeira divisão mineira em 2024.

A principal novidade da FMF para o próximo Estadual é a criação de um fundo de investimento no valor de R$ 1 milhão, que ajudará aos clubes a custearem melhorias nos estádio com alvo nos gramados, vestiários, iluminação e arquibancadas.

O regulamento será o mesmo da última edição. Os 12 clubes serão divididos em três grupos. Na primeira fase, eles enfrentam as equipes dos outros grupos, com cada um realizando oito jogos cada um. O primeiro de cada grupo e o segundo melhor colocado dos três grupos passam à semifinal.

Na fase de mata-mata, os times de melhor campanha terão vantagem de dois empates ou de uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. O Atlético defenderá o tetracampeonato da competição. Os 12 clubes foram divididos da seguinte forma:

A: Cruzeiro, Tombense, Ipatinga, Itabirito

B: Atlético, Villa Nova, Pouso Alegre, Uberlândia

C: América, Athletic, Democrata-GV, Patrocinense

O Campeonato Mineiro e o Paulista são os únicos torneios estaduais do país a contar com a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) durante toda a competição. Para a próxima temporada, a FMF iniciou o processo de treinamento dos árbitros de maneira antecipada e a coordenação ficou a cargo do árbitro Márcio Eustáquio Santiago.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Dentro das expectativas! O Cruzeiro encerrou o seu ano de retorno ao Campeonato Brasileiro que, desde o começo do ano, esperava-se ser difícil. Foram altos e baixos em uma campanha que se desenhava para ser melancólica no fim. Mas, na conclusão de tudo, alcançou os objetivos traçados pela gestão Ronaldo Fenômeno.

O Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro com 47 pontos e uma vaga na Copa Sul-Americana. O empate por 1 a 1 com o campeão Palmeiras era o resultado necessário. A vaga em torneio continental era o segundo objetivo na Série A, já que o primeiro era a busca da permanência.

O Cruzeiro viveu um bom início de campanha, chegando a brigar pelo título, mas passou depois por períodos de derrapada. Na reta final, sendo comandado por uma comissão interina, alcançou seis jogos de invencibilidade, a maior sequência sem derrotas na temporada.

O desafio da gestão de Ronaldo Fenômeno, que ainda enfrenta uma herança financeira delicada, é montar uma equipe mais equilibrada, com eficiência ofensiva e com atletas decisivos. Um novo treinador deverá ser anunciado nos próximos dias.

2º Tempo

Vai ficar! Luiz Felipe Scolari seguirá no comando do Atlético em 2024 e tem, nesta sexta-feira, uma reunião com a diretoria para avançar no planejamento da próxima temporada.

Felipão tem contrato com o Galo até o fim de 2024. Chegou ao clube no meio do primeiro turno do Brasileiro. Depois de um começo ruim, o time reagiu e fechou o Brasileiro no terceiro lugar, com vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

Scolari entende que o Atlético já tem uma base forte para a próxima temporada. Reforços chegarão para que a equipe consiga melhores condições de disputar taças. O futebol do Galo agora está sob comando de uma SAF.

O Atlético já renovou os contratos com Mariano, Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs, Guilherme Arana e Battaglia. Vários atletas já têm contrato firmado para o próximo ano: Everson, Jemerson, Igor Rabello, Rubens, Alan Franco, Otávio, Patrick, Edenílson, Igor Gomes, Pedrinho (até o meio de 2024), Paulinho, Pavon e Hulk, dentre outros.

Com Álvaro Vilaça