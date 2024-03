Democrata estréia pelo Módulo II fora de Sete Lagoas/ COLUNA/ TEMPO ESPORTIVO/ ÁLVARO VILAÇA

A Federação Mineira de Futebol divulgou a tabela básica do Campeonato Mineiro do Módulo II de 2024. A competição começará no dia 4 de maio com a primeira rodada da fase de classificação e deve terminar no fim de julho, com os dois jogos da final.

Foto: Reprodução/ Itabiranoticia.com.br

Ao contrário de 2023, os 12 times foram divididos em dois grupos com seis equipes cada, que se enfrentarão em turno e returno dentro das chaves. Veja a divisão dos grupos:

Grupo A: Aymorés, Betim, Democrata-SL, Nacional, Tupi e Valeriodoce.

Grupo B: Boa Esporte, Caldense, Mamoré, North, URT e Varginha.

Os três mais bem colocados de cada grupo avançam para a fase de triangulares, com os clubes sendo divididos em dois grupos: um, formado pelos times com 1º, 4º e 6º melhores campanhas da primeira fase; e o outro, pelos 2º, 3º e 5º melhores da fase de classificação.

Novamente, os jogos serão em turno e returno, dentro dos próprios grupos. Os dois melhores colocados dentro dos triangulares conquistam o acesso e disputam a grande final.

O último colocado do Grupo A e do Grupo B na primeira fase de classificação serão rebaixados para a Segunda Divisão da temporada 2025.

Confira os jogos da primeira rodada:

04/05 (sábado):

Aymorés x Nacional - 15h, Estádio Affonso de Carvalho, em Ubá

North x Caldense - 15h, Arena Credinor, Montes Claros

Tupi x Betim - 15h30, Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora

Varginha x Mamoré - 16h, Estádio Melão, em Varginha

05/05 (domingo):

Valeriodoce x Democrata-SL - 10h, Estádio Israel Pinheiro, em Itabira

URT x Boa Esporte - 15h30, Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas

O primeiro jogo do Democrata, em casa, será realizado na segunda rodada, provavelmente no dia 11 de maio, quando o Jacaré receberá o Tupi em sua Arena. Antes disso, certamente, o Democrata já terá estreado no Campeonato Brasileiro da Série D, cuja rodada inaugural está prevista para a segunda quinzena de abril. A CBF ainda vai divulgar a tabela detalhada dos jogos. Na primeira fase, o time de Sete Lagoas deverá enfrentar somente equipes da região Sudeste do Brasil, já que a haverá regionalização de chaves.

Tempo Esportivo

1º Tempo

As semifinais do Campeonato Mineiro foram definidas no último final de semana e não houve surpresas, diante do que se viu ao longo da primeira fase.

Dono da melhor campanha da fase inicial, o Cruzeiro confirmou a campanha ao vencer o Uberlândia por 2 a 0. Com isso, a Raposa enfrentará a Tombense, que perdeu por 1 a 0 para o América, mas mesmo assim foi o melhor segundo colocado.

Já na outra semifinal haverá um clássico entre Atlético e América. Na rodada final, o Galo venceu o Ipatinga por 3 a 0, mas ficou como o terceiro melhor primeiro colocado.

Cruzeiro e América entram com vantagens nas semifinais em função das campanhas realizadas na primeira fase. Ambos jogam por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.

O primeiro confronto entre Atlético e América será no próximo sábado (9/3), às 16h30, na Arena MRV. Já o duelo entre Tombense e Cruzeiro será no domingo (10/3), às 19h30, no Ipatingão.

Repescagem: Ipatinga, Democrata-GV e Patrocinense fazem o Triangular da morte, pois fizeram as piores campanhas na fase classificatória. As equipes se enfrentam em turno e returno para definir os dois rebaixados para o Módulo II de 2025.

2º Tempo

Pela primeira vez desde a criação da janela de transferência em 2022, os times da Série A ultrapassaram a casa do bilhão de reais em contratações. Até aqui, os 20 clubes da elite do futebol brasileiro gastaram R$ 1.055.418.000,00. Atlético e Cruzeiro estão distantes das primeiras colocações do ranking dos maiores investidores, embora o Galo, em apenas duas peças, tenha investido mais de R$ 40 milhões.

Os cofres abertos deste início de temporada mostram que as equipes mudaram o comportamento em relação às últimas janelas. Os times da Série A estão gastando mais em um menor número de peças para o elenco. Por exemplo, na 1ª janela de 2023 foram 685 milhões de reais em 228 reforços. Neste ano, são 1,055 bilhão em apenas 171 contratações.

Veja a relação dos times da Série A por ordem de gastos em 2024:

Time Reforços Valores gastos divulgados (em milhões) Flamengo 3 158,022 Botafogo 10 131,724 Corinthians 10 130,354 Vasco 9 120,200 Palmeiras 5 90,600 Athletico-PR 7 76,286 São Paulo 5 68,962 Internacional 8 54,358 Bahia 7 51,500 Atlético-MG 2 42,000 Fortaleza 6 36,428 Grêmio 7 32,600 Fluminense 8 21,296 Cuiabá 11 14,206 Cruzeiro 9 11,872 Bragantino 4 5,300 Vitória 18 4,230 Atlético-GO 18 4,100 Juventude 17 0,900 Criciúma 8 0,480 Total 171 1055,418

Com Álvaro Vilaça