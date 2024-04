Democrata volta ao Campeonato Brasileiro após mais de três décadas/ ÁLVARO VILAÇA/ COLUNA/ TEMPO ESPORTIVO

A CBF demorou, mas finalmente detalhou a 1º fase do Campeonato Brasileiro Série D que tem seu inicio marcado para este final de semana, nos dias 27 e 28 de abril. O estado de Minas Gerais tem quatro representantes na luta pelo acesso: Democrata de Sete Lagoas, Pouso Alegre, Patrocinense e Ipatinga. Os times de Minas estão nos grupos A6 (Democrata e Ipatinga) e A7 (Pouso Alegre e Patrocinense).

Foto: Divulgação/ Democrata

O certame contará com 64 clubes divididos em oito grupos com oito equipes cada. Na primeira fase, que vai até o dia 27 de julho, os clubes se enfrentarão em jogos de ida e volta, num total de 14 rodadas. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançarão para a segunda fase e iniciarão o mata-mata da competição.

O Democrata estreará na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Nova Iguaçu-RJ, vice-campeão carioca. Desde a década de 1990 a equipe de Sete Lagoas não disputava uma competição nacional. A Confederação Brasileira de Futebol, a pedido do Jacaré, antecipou a data da partida de segunda-feira, 29 de abril, para sábado, às 16 horas, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Os demais jogos do Democrata na primeira metade da fase classificatória serão os seguintes:

2ª rodada – Audax-RJ x Democrata

Data: 7/5 (terça-feira) - 15h30 - Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro

3ª rodada – Democrata-SL x Ipatinga

Data: 14/5 (terça-feira) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré

4ª rodada – Serra x Democrata

Data: 21/5 (terça-feira) – 20 horas - Local: Estádio Robertão, em Serra-ES

5ª rodada – Democrata x Real Noroeste

Data: 28/5 (terça-feira) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré

6ª rodada – Portuguesa-RJ x Democrata

Data: 4/6 (terça-feira) – 20 horas - Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

7ª rodada – Democrata x Itabuna-BA

Data: 9/6 (domingo) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré

O returno da competição terá início entre os dias 12 e 13 de junho. A partir de maio o Democrata também irá disputar o Campeonato Mineiro do Módulo II.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Com uma campanha espetacular e 100% de aproveitamento, o Atlético venceu a terceira partida seguida na fase de grupos da Libertadores, ao bater o Peñarol, por 3 a 2, nesta semana, Arena MRV. É uma marca de peso, que envolve os quatro últimos campeões.

Desde 2020, todos os vencedores da competição chegaram 100% até a metade da fase de grupos: Fluminense (2023), Flamengo (2022) e Palmeiras (2020 e 2021). O Galo também alcançou esse feito em 2013, quando conquistou o título da Libertadores. Ele terminou a fase de grupos com a melhor campanha. Com o triunfo, o Atlético segue líder do Grupo G, com nove pontos e já pode garantir a classificação para as oitavas-de-final na próxima rodada.

Conseguir a melhor campanha na fase de grupos tem benefícios. No mata-mata, a equipe que tiver uma pontuação superior à do adversário tem a vantagem de decidir a classificação em casa.

Na segunda metade da fase de grupos, o Atlético encara Rosario e Peñarol, fora de casa, e Caracas, em BH. Caso o Atlético seja o líder geral e avance até a semifinal, decide todos os confrontos na Arena MRV. Já a decisão da Libertadores é em jogo único, com mando escolhido pela entidade. Este ano, a final será em Buenos Aires.

Neste sábado, o time alvinegro volta a campo, mas desta feita pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida começa às 18:30.

2º Tempo

Complicado, mas ainda possível! A terceira rodada da Conmebol Sul-Americana foi de prejuízo para o Cruzeiro. Além de empatar sem gols com o La Calera, no Chile, viu a Universidad Católica de Quito vencer o Alianza FC por 3 a 1, fora de casa, e abrir vantagem no Grupo B da competição. Sem vencer no “primeiro turno” da competição, o Cruzeiro está na terceira colocação, com três pontos em três jogos. O La Calera está em segundo, com quatro pontos, e a Universidade de Quito chegou aos sete, na ponta do grupo. O Alianza está na lanterna, com um.



Apenas o líder de cada chave avança às oitavas de final, e o segundo colocado disputará uma repescagem diante de algum dos oito terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.



O único time a tirar pontos da Universidad Católica, até o momento, foi exatamente o Cruzeiro, que empatou sem gols com a equipe em Quito. Além da vitória na Colômbia, os equatorianos também bateram o La Calera, no Chile, por 1 a 0.



O Cruzeiro abrirá o returno do Grupo B visitando o Alianza FC, dia 7 de maio, na Colômbia. Depois, recebe Unión La Calera (16/5) e Universidad Católica (30/5). Nesse período, a equipe de Fernando Seabra ainda terá cinco rodadas do Brasileirão. O próximo jogo será diante do Vitória, domingo, às 16 horas, no Mineirão.

3º Tempo

A Copa América de 2024 será realizada entre 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos. A Argentina, atual campeã, fará o jogo de abertura diante do Canadá, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O Brasil está no Grupo D e estreia no dia 21 de junho, contra Costa Rica, no SoFI Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.



A 48° edição do torneio está prevista para ser a maior da história em razão do aumento do número de participantes. A competição deste ano contará com um total de 32 jogos, divididos entre fase de grupos e o mata-mata.

As seleções estão dividas em 04 grupos:

Grupo A: Argentina, Canadá, Chile e Peru

Argentina, Canadá, Chile e Peru Grupo B: Equador, Jamaica, México e Venezuela

Equador, Jamaica, México e Venezuela Grupo C: Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai

Bolívia, Estados Unidos, Panamá e Uruguai Grupo D: Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai

Jogos do Brasil na primeira fase da Copa América 2024:

24/06: Brasil x Costa Rica - SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia)

Brasil x Costa Rica - SoFi Stadium (Inglewood, Califórnia) 28/06: Brasil x Paraguai - Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada)

Brasil x Paraguai - Allegiant Stadium (Las Vegas, Nevada) 02/07: Brasil x Colômbia - Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia)

Álvaro Vilaça