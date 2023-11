Vem aí a Copa Corujão de futebol amador/ COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

O Clube Chalezinho recebeu um evento diferente, na noite da última segunda-feira, 13. Desta vez não foi a balada, mas o futebol raiz a principal atração. Coordenadores, incentivadores, representantes de times e atletas participaram do sorteio da Copa Corujão, o maior torneio de futebol noturno da história de Sete Lagoas. Em breve, a bola vai rolar em campos de futebol espalhados por todas as regiões da cidade.

Imagem: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A Copa Corujão será dividida nas categorias A e B que totalizam 56 equipes. O sorteio definiu os grupos que pela avaliação de todos ficaram equilibrados o que é uma garantia de competitividade.

A Copa Corujão é organizada pela Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS) que decidiu criar dois módulos para dar oportunidades a todos os níveis de atletas. Os jogos serão disputados no meio da semana e premiações motivarão ainda mais os atletas. “Serão 36 times jogando dos campos maiores e outros 20 nos conhecidos como ‘terrão’, todos com iluminação do Projeto Iluminar. As rodadas serão de segunda a sexta-feira, sempre com jogos às 19h e às 20h30. Um grande incentivo serão as premiações em dinheiro e também uniformes completos”, explica Tiago Rocha, presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS). copa corujaoA coordenação da Copa Corujão já definiu os campos Jardim Primavera, Verde Vale, Ajax, Bouganville, JK, Cidade de Deus, Do Veiga (ao lado da Escola da Ambev), Dona Silvia e Lagoa Grande como locais dos jogos. Além de troféus e medalhas, os campeões receberão uniformes completos e ainda a seguinte premiação em dinheiro: categoria I (campeão – R$ 2.500, vice-campeão – R$ 1.000), categoria II (campeão – R$ 1.500, vice-campeão – R$ 800).

Serão aproximadamente 1.400 atletas envolvidos na Copa Corujão. Um verdadeiro resgate das tradições do nos próximos dias pela LEDS. O torneio também terá jogos transmitidos ao vivo pelo YouTube e cobertura da TV Câmara (Canal 11.2).

Tempo Esportivo

1º Tempo

Inacreditável! Apesar do pouco tempo no comando da Seleção Brasileira, apenas cinco jogos, Fernando Diniz alcançou marcas negativas que colocam ainda mais pressão sobre o seu trabalho. O Brasil vem de duas derrotas consecutivas para Uruguai e Colômbia. A última vez que isso aconteceu foi na Copa do Mundo de 2014, quando o time perdeu em sequência para Alemanha e Holanda, por 7 a 1 e 3 a 0, respectivamente.

Outra escrita negativa do Brasil sob o comando de Fernando Diniz diz respeito ao número de gols sofridos. O time foi vazado seis vezes em cinco rodadas, superando toda a campanha das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, quando os adversários marcaram cinco gols em 17 jogos.

A derrota para a Colômbia, na última quinta-feira, foi a primeira do Brasil em Eliminatórias para esta seleção. Na competição, a Seleção jamais tinha perdido dois jogos em sequência. Na terça-feira (21), Fernando Diniz terá o primeiro clássico com a Argentina, que pode dar fazer o treinador quebrar mais tabus negativos. O jogo será às 21:30, no Maracanã.

Em caso de derrota, será a terceira consecutiva do Brasil, situação que não acontece desde 2001. Na ocasião, a Seleção perdeu quatro jogos em sequência, para França e Austrália, pela Copa das Confederações, com o técnico Emerson Leão, e para Uruguai e México (Copa América), sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Em 2023, o Brasil perdeu quatro vezes em oito jogos, fato que não acontecia desde 2003, porém naquele ano a Seleção disputou 17 partidas. Vale destacar que essa marca negativa não pertence apenas a Fernando Diniz. Duas derrotas foram sob o comando de Ramon Menezes, em amistosos contra Marrocos e Senegal.

2º Tempo

Episódio para ser esquecido! Diante de uma série de mensagens de ódio direcionadas ao atacante Paulinho, o Atlético se manifestou e repudiou a intolerância religiosa sofrida pelo artilheiro do Brasileirão. A situação ocorreu após a derrota da Seleção Brasileira para a Colômbia, por 2 a 1, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"A intolerância religiosa é crime e deve ser combatida por todos. O Galo repudia veementemente os ataques destinados ao nosso atleta Paulinho, nas redes sociais, durante a partida da Seleção Brasileira. Força, Paulinho. Que sua fé te proteja da maldade alheia!", escreveu o clube nas redes sociais.

Clube formador do camisa 10 alvinegro, o Vasco também se manifestou nas redes sociais e repudiou os ataques sofridos por Paulinho. O Cruzmaltino defende "uma sociedade plural, para que cada indivíduo possa, em paz, expressar a sua fé".

Seguidor do Candomblé e conhecedor da Umbanda, religiões de matrizes africanas, Paulinho foi alvo de piadas, desrespeito e preconceito no X, antigo Twitter. Ele, inclusive, agradeceu a Exù (um dos maiores orixás do Candomblé) quando recebeu a notícia da convocação.