Hoje tem decisão no Estádio Santa Luzia

Depois de muitos dias de treinamentos e ajustes, o Bela Vista volta a campo nesta tarde para a disputa da última rodada da fase classificatória da Copa Ouro. Uma categoria já está matematicamente classificada e a outra chega nesta última rodada com boas chances de classificação.

RELEMBRANDO: Algumas semanas atrás, as categorias Sub-15 e Sub-17 atuaram contra um adversário difícil, com um projeto muito sólido para a revelação de jogadores e promessas do futebol de base, o Captação Washington Lima. Os confrontos ocorreram em Belo Horizonte, Campo da Saga, no bairro São Gabriel. O gramado deixou bastante a desejar e a categoria Sub-15 foi a que mais sentiu problemas para se adaptar.

O time Sub-17 conquistou a sua terceira vitória consecutiva (2 x 0) e garantiu, por antecipação, a classificação para a próxima fase da Taça Ouro. Nesta última rodada vai decidir em casa a primeira colocação geral. A equipe segue com 100% de aproveitamento no torneio, somando 09 pontos na liderança isolada de sua chave.

A categoria Sub-15 não teve a mesma sorte. O time acabou perdendo por 2 x 0. Mesmo com a derrota, o Periquitinho ainda está vivo no torneio e, se vencer hoje, também poderá confirmar a classificação para a próxima fase, na modalidade Taça Ouro. A equipe ocupa a quarta colocação do seu grupo com 04 pontos, ao lado do ABV de Belo Horizonte e 02 a menos do que os líderes Colorado de Santa Luzia e Captação Washington Lima.

Atendendo ao pedido do ABV de Belo Horizonte, o Bela Vista, em conjunto com a coordenação do torneio, aceitou antecipar a rodada dupla para hoje, ao invés de acontecer no final de semana. A entrada no Estádio Santa Luzia será franca.

Segue a programação de hoje:

14:30 – Bela Vista x ABV – Categoria Sub-15

16:00 – Bela Vista x ABV – Categoria Sub-17

Tempo Esportivo

1º Tempo

Percentual atual garante permanência na Série A! Faltando 12 rodadas a serem disputadas no Campeonato Brasileiro, os 20 clubes têm mais 36 pontos a disputar. Se o aproveitamento de todos for mantido, o que é extremamente improvável, o Cruzeiro irá escapar do rebaixamento por um ponto, tendo como base apenas o rendimento das equipes no returno. É o que dizem os números. Com aproveitamento de 33,33% no returno (sete pontos conquistados em 21 pontos disputados), o Cruzeiro conquistaria mais 12 pontos até o fim da competição, terminando com 43 pontos. Assim, e se o aproveitamento dos demais times fosse mantido, a equipe terminaria empatada em pontos com o Corinthians, mas ficaria acima de quatro times:

Cuiabá - 42 pontos

Goiás - 36 pontos

Coritiba – 30 pontos

América-MG – 32 pontos

Neste cenário, Santos, Bahia e Vasco escapariam da degola para a Série B de 2024.

Pensando na briga pelo título, o Bragantino, com o atual aproveitamento, conseguiria ultrapassar o Botafogo em pontos. O Massa Bruta terminaria com 70 pontos, enquanto o time carioca ficaria com um ponto a menos. Para muitos, esse cenário é muito remoto, pois o Botafogo já teria passado por aquele tradicional momento de instabilidade dentro da competição e a tendência, a partir de agora, seria de retomada do crescimento.

Apesar da terrível derrota sofrida em casa para o lanterna, Coritiba, se mantiver o rendimento do segundo turno, o Atlético terminaria a competição com 62 pontos e, provavelmente, conseguiria uma vaga direta para a Copa Libertadores da América de 2024, finalizando a disputa dentro do G4. Parece também ser algo improvável, uma vez que o rendimento dentro de campo não tem sido dos mais animadores para os lados alvinegros.

Para a semana, a programação dos mineiros nas rodadas 27 e 28 do Brasileirão é a seguinte:

Quarta-feira: América x Botafogo – 20:00 (Estádio Independência)

Quinta-feira: Cruzeiro x Flamengo – 19:00 (Estádio Mineirão)

Quinta-feira: Palmeiras x Atlético – 19:00 (Estádio Allianz Parque)

Domingo: Atlético x Cruzeiro – 16:00 (Estádio Arena MRV)

Domingo: Corinthians x América – 18:30 (Neo Química Arena)

2º Tempo

A grande dúvida que paira sobre a cabeça de todos os amantes de futebol: como ficará o calendário futebolístico para 2024, ano de Copa América e Olimpíadas?

O ano de 2024 será uma temporada corrida para o futebol brasileiro. Eventos internacionais, que roubam a cena esportiva, acabam por compactar ainda mais o calendário futebolístico nacional.

Não é novidade para quem acompanha futebol, o calendário intenso que nosso futebol possui. Times brasileiros chegam a jogar o triplo de partidas no ano em relação a clubes europeus, intensidade que exige muito da resistência física dos jogadores.

Em 2024, haverá a possibilidade de uma equipe brasileira chegar a 89 partidas em um ano, a depender do desempenho positivo em múltiplas competições. Confira a tabela abaixo: