Bela Vista representa Sete Lagoas na final do Metropolitano / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Bela Vista na final! É isso mesmo, a categoria Sub-17 do Bela Vista conquistou uma classificação dramática e está na final do Campeonato Metropolitano de Futebol de Base, uma espécie de extensão da Copa Ouro, competição em que o time de Sete Lagoas fez grande campanha, mas acabou eliminado na fase eliminatória após obter 100% de aproveitamento na fase inicial, com 04 vitórias em 04 jogos.

O Bela Vista vai decidir o título do Metropolitano em Pará de Minas, na próxima semana.



A partida válida pelas semifinais do Campeonato Metropolitano foi realizada no último final de semana em Santa Luzia. O gol da classificação do Periquito foi contra, assinalado aos 10 minutos da primeira etapa. Houve grande equilíbrio durante o confronto, com ligeira superioridade para a equipe sete-lagoana. As condições do gramado não foram as melhores.

A notícia ruim para o torcedor alviverde foi a expulsão de Vinícius, que não poderá participar da grande final. O atacante vem sendo um dos destaques da temporada 2023 do BV.

A coordenação do campeonato ainda vai definir a data da final, que será realizada em Pará de Minas. A princípio, a decisão ocorrerá entre os dias 09 e 10 de dezembro.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Notícia boa para a china azul! Com o adiamento do julgamento do Cruzeiro no STJD pelos incidentes da torcida no jogo contra o Coritiba, o clube conseguiu liberação para ter torcida diante do Athletico-PR, na próxima quinta-feira, às 20h, no Mineirão.

Cruzeiro e Coritiba estavam proibidos de mandarem jogos com público e de terem torcida nos duelos como visitantes, desde o último dia 16, depois que organizadas dos dois clubes invadiram o gramado da Vila Capanema e entraram em confronto.

No empate com o Vasco, por 2 a 2, o Cruzeiro não contou com a presença da torcida no Mineirão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma vitória diante da equipe paranaense deixará o Cruzeiro livre do risco de rebaixamento e, ao mesmo tempo, fará com que o clube fique muito próximo de uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2024. No momento, o cabuloso soma 44 pontos e é o 13º colocado.

2º Tempo

Com a vitória sobre o América, o Flamengo superou o Palmeiras e passou a ter a segunda melhor campanha do segundo turno do Brasileirão, e com o empate fora de casa com o Athletico-PR, o Vasco superou o Grêmio, passando a ter a quinta melhor campanha do returno. O Atlético lidera com 33 pontos e 69% de aproveitamento.

Cruzeiro e Fluminense foram as equipes que mais posições conquistaram na rodada. Com a vitória no finalzinho do jogo contra o Goiás, o Cruzeiro ganhou três posições, passando da 16ª para a 13ª colocação no returno. O Fluminense também conquistou três posições, passando de 13º para décimo colocado na segunda metade do campeonato após derrotar em casa o Coritiba.

O Atlético, líder do returno com aproveitamento de 68,8% (10 V, 3 E, 3 D), acabou a primeira metade do campeonato com aproveitamento de 47,4% (7 V, 6 E, 6 D), o décimo desempenho do turno. O crescimento foi de 21,4% no segundo turno.

O Botafogo teve a maior queda, 51,2%, no returno em comparação com o primeiro turno, que completou com a histórica marca de 15 V, 2 E, 2 D (82,5%). Na segunda metade da competição, o Botafogo tem 3 V, 6 E, 7 D, aproveitamento de 31,3%.

Com Álvaro Vilaça