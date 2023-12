Campeonato Mineiro tem data de início e confrontos definidos/ COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

A tabela do Campeonato Mineiro de 2024 foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol. Os 12 clubes já sabem a divisão das rodadas, mas ainda faltam as definições de horários e dias. As primeiras partidas deverão acontecer no dia 24 de janeiro, uma quarta-feira. Os clássicos já têm previsões de data: Atlético x Cruzeiro será ou no sábado (3/2) ou no domingo (4/2), na Arena MRV. Cruzeiro x América jogarão na quarta (14/2), no Mineirão. Já América x Atlético será ou no dia 24/2 (sábado) ou 25/2 (domingo).

O Atlético vai em busca do pentacampeonato estadual em 2024. Foto - Globo Esporte.

Assim como em anos anteriores, a competição não terá rodada no fim de semana do Carnaval, apenas na quarta-feira anterior e na seguinte, a Quarta-Feira de Cinzas. A oitava e última rodada da fase de grupos será em 2 ou 3 de março (sábado ou domingo).

As três chaves foram definidas assim:

A: Cruzeiro, Tombense, Ipatinga e Itabirito

B: Atlético, Villa Nova, Pouso Alegre e Uberlândia

C: América, Athletic, Democrata GV e Patrocinense

Na primeira fase, os times de um grupo enfrentam somente as equipes dos outros grupos. Serão oito rodadas da primeira fase. E avançam para a semifinal o líder de cada grupo, além do segundo colocado que tiver a melhor campanha. A melhor campanha geral enfrenta a quarta melhor campanha geral na semifinal.

Os critérios de desempate são: número de vitórias, maior saldo de gols, maior número de gols marcados, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e sorteio, nesta ordem. O mando de campo da partida decisiva fica com o time de melhor performance. Há a possibilidade de o time de melhor campanha optar por mandar o jogo de ida. O critério de desempate na semifinal é a melhor campanha na fase de qualificação. O mesmo vale para a final. Ou seja, não há possibilidade de disputa de pênaltis no mata-mata.

Um triangular com as três equipes de pior campanha na fase de grupos vai definir dois rebaixados para o Módulo II de 2025.

Tempo Esportivo

1º Tempo

É campeão! De forma sensacional e heróica o Bela Vista faturou o título do Campeonato Metropolitano categoria Sub-17. O jogo diante do Alface de Vespasiano, em Pará de Minas, foi muito tenso o tempo todo e decidido somente através das cobranças de penalidades.

Na fase semifinal, em Santa Luzia, a classificação também foi conquistada de forma dramática diante do Juventus de Pedro Leopoldo. O gol da vitória do Periquito foi contra, assinalado aos 10 minutos da primeira etapa. Houve grande equilíbrio durante o confronto, com ligeira superioridade para a equipe sete-lagoana.

Na decisão, neste último domingo, com grande presença de público em Pará de Minas, o resultado no tempo normal foi 1 x 1. O Alface terminou a primeira etapa na frente e Matheus deixou tudo igual na etapa complementar. Cada time teve um jogador expulso antes do intervalo da partida. O Bela Vista não teve como contar com seu principal jogador, o atacante Vinícius. Outros dois atletas não puderam jogar por motivos particulares e jogadores da categoria Sub-15 foram escalados. Nos pênaltis, brilhou o goleiro João, com 03 defesas espetaculares, garantindo a festa para os sete-lagoanos. Assim, o Bela Vista conseguiu superar o adversário e conquistou mais um importante título para a sua galeria de troféus.

O Campeonato Metropolitano de Futebol de Base é uma espécie de extensão da Copa Ouro, competição em que o time de Sete Lagoas fez grande campanha, mas acabou eliminado na fase eliminatória após obter 100% de aproveitamento na fase inicial, com 04 vitórias em 04 jogos.



ESCOLINHAS - Em 2024 está confirmada a volta da escolinha de futebol do Bela Vista em diversas faixas etárias. O Presidente do clube, Wagner Augusto Oliveira, e o Diretor das Categorias de Base, Marcos Salatini, têm feito reuniões para definirem os últimos detalhes. Nas próximas semanas a diretoria irá divulgar para quais idades a escolinha estará disponível.

2º Tempo

Não é mais segredo! O Cruzeiro definiu o alvo principal para o comando técnico em 2024. O clube fez uma proposta oficial para contar com Fernando Gago, ex-Racing. O comandante de 37 anos já estava entre as possibilidades para o ano que vem desde que deixou o clube argentino, em outubro. Nos últimos dias, com a permanência garantida na Série A para o ano que vem, o Cruzeiro intensificou as conversas com o ex-volante e também com Gabriel Milito, que esteve por último no Argentino Juniors. No decorrer do processo seletivo, Gago agradou mais à diretoria da SAF de Ronaldo.

O projeto do Cruzeiro é que o novo treinador, seja Fernando Gago ou outro profissional, faça um trabalho a médio e longo prazo, como aconteceu com Paulo Pezzolano, primeiro técnico a trabalhar na SAF de Ronaldo Fenômeno.

Em 2024, o Cruzeiro terá 04 competições para disputar: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Com Álvaro Vilaça