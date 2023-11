Hora de decisão / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Em reta final do Campeonato Brasileiro, a CBF liberou as datas e horários dos jogos da 35ª e 36ª rodada da competição. O campeonato terminará no dia 6 de dezembro e a entidade liberará as demais datas posteriormente.

Imagem: Álvaro Vilaça

Contudo, devido as indefinições quanto as disputas pelo título, vagas na Libertadores e na Sul-

Americana e a luta contra o rebaixamento, a última rodada deverá ter os jogos no mesmo dia e horário.

Confira os jogos dos times mineiros:

35ª rodada

26/11 – 16 horas – Atlético x Grêmio – Arena MRV

26/11 – 18h30 – América x Flamengo – Parque do Sabiá (Uberlândia)

27/11 – 20 horas – Goiás x Cruzeiro – Hailé Pinheiro (Goiânia)

36ª rodada

29/11 – 20 horas – Flamengo x Atlético – Maracanã

29/11 – 21h30 – Palmeiras x América – Allianz Parque

30/11 – 20 horas – Cruzeiro x Athletico-PR – Mineirão

O América está, matematicamente, rebaixado para a Série B de 2024. O Cruzeiro luta para se manter na Série A e, se terminar a competição até em 14º lugar, ainda pode beliscar uma vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem. O Atlético ocupa a 6ª colocação na tabela de classificação e se conseguir se manter nesta condição, garante vaga na Copa Libertadores da América de 2024.

Seguem os jogos deste final de semana, válidos pela 34ª rodada:

Sábado:

16:00 – Coritiba x Cruzeiro – Em Curitiba

Domingo:

18:30 – Atlético x Goiás – Belo Horizonte

18:30 – Vasco x América – Rio de Janeiro

Tempo Esportivo

1º Tempo

A dança dos números! O Cruzeiro saiu vitorioso por 1 a 0 fora de casa no clássico estadual contra o Atlético, no último domingo, e aumentou seu potencial de seguir na Série A de 74% para 85%. Com o triunfo no clássico regional em casa sobre o Fortaleza por 2 a 0, o Bahia aumentou suas chances de ficar na Série A de 77,5% para 88%. Após uma goleada histórica, com o 7 a 1 em Porto Alegre, o Internacional maximizou suas chances de permanecer na Série A de 82% para 90%, ao mesmo tempo em que colocou o Santos em muitas dificuldades, com as chances de a equipe alvinegra seguir na Série A em 2024 caindo de 61% para 46%.

Vale lembrar que as chances de o Santos ficar na Série A já foram de 23% após a rodada 23, mas depois subiram a 74% após a rodada 26. Essa parece ser a tendência nesta reta final da competição: instáveis, e por isso ameaçadas de irem para a Série B, as equipes vão ver suas chances variarem muito de rodada a rodada.

O Corinthians conseguiu o empate em casa no último lance contra o América e como deixou de conquistar dois pontos em casa, suas chances de ficar na Série A diminuíram de 80% para 74%. Já o América-MG, apesar do ponto conquistado fora, viu seu potencial de permanência cair de 1,9% para 1,6%.

Ao perder o clássico local como visitante para o Flamengo por 1 a 0, o Vasco diminuiu seu potencial de permanecer na Série A de 68% para 60%. O Goiás empatou fora com o Cuiabá em 1 a 1, e suas chances caíram de 59% para 58%.

A derrota para o Cruzeiro deixou o Galo mais distante da Libertadores de 2024: 6% de possibilidades de G4 e 24% de chances de G6. Com o empate do Botafogo em casa contra o Athletico-PR em 1 a 1 e a vitória em casa do Bragantino sobre o Fluminense por 1 a 0, o Botafogo teve reduzidas suas chances de 90% para ainda confortáveis 81% e na prática, hoje, apenas o Bragantino poderia sonhar em surpreender nesta reta final ao dobrar suas chance de título de 7,2% para 14,7%. O Flamengo aparece com remotas possibilidades e apenas 3% de chances de levantar o caneco.

2º Tempo

A dança dos números! Após quatro derrotas consecutivas e cinco jogos sem vencer, o Botafogo criou uma situação inusitada na reta final do Campeonato Brasileiro: Além do time da estrela solitária, Grêmio e Palmeiras estão com 59 pontos, mas o Fogão segue como líder porque tem um extraordinário saldo de 23 gols a favor, resultado de seu histórico primeiro turno, que lhe garante, apesar do derretimento de sua vantagem, o maior potencial de acabar como o campeão brasileirão de 2023.

A probabilidade de o Botafogo ficar com o título agora é de 29%, dez pontos percentuais a menos do que ao final da rodada passada, que era de 39,46%. O Bragantino perdeu fora de casa para o São Paulo por 1 a 0 e suas chances de título caíram de 28% para 26,6%. O Palmeiras perdeu para o Flamengo e, com isso, suas chances caíram de 26,6% para 21,9%. Na briga por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2024, o Atlético tem 81% de possibilidades. Com os resultados do meio de semana e mesmo com o adiamento do confronto direto entre Cruzeiro e Vasco, em Belo Horizonte, as duas equipes viram suas chances de ficarem na Série A subirem moderadamente, mas para quem nem entrou em campo, está excelente: as chances de o Cruzeiro seguir na Série A aumentaram de 73,3% para 77,1%; as chances do Vasco cresceram de 71,4% para 72,9%.

Da Redação com Álvaro Vilaça