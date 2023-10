Dois sábados e duas decisões continentais /COLUNA/ TEMPO ESPORTIVO/ ÁLVARO VILAÇA

Os dois próximos sábados serão de fortes emoções para os torcedores dos finalistas da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. Neste sábado, em Maldonado, no Uruguai, Fortaleza e LDU decidem o título da Sul-Americana. Oito dias depois, no Maracanã, Fluminense e Boca Juniors lutam pela conquista da glória eterna. Ambas as decisões serão às 17 horas.

Até o fim do ano passado, foram realizadas 21 edições da Copa Sul-Americana. Nenhum clube conquistou a competição continental mais que duas vezes. São 17 campeões diferentes, sendo quatro deles com duas taças levantadas. Os bicampeões da competição são: Boca Juniors, da Argentina (2004 e 2005); Independiente, da Argentina (2010 e 2017); Athletico-PR (2018 e 2021); e Independiente del Valle, do Equador (2019 e 2022). Destes, Boca, Del Valle e Athletico disputaram a Libertadores neste ano. Já o tradicional Rey de Copas não disputou nenhum torneio continental em 2023.

Apenas cinco times brasileiros conquistaram a Copa Sul-Americana até então. Além do Athletico-PR, bicampeão, Internacional, São Paulo e Chapecoense já levantaram a taça. O título da Chapecoense, lamentavelmente, não aconteceu dentro de campo. O Atlético Nacional optou por abrir mão da disputa da taça em 2016 após o acidente com o avião da equipe catarinense, que viajava para o duelo de ida da decisão, na Colômbia. Foram 71 mortos, dentre eles dezenove atletas e dezesseis membros da equipe técnica da Chapecoense, além de oito integrantes da diretoria, 21 jornalistas e sete tripulantes. Vários clubes brasileiros chegaram à decisão da Copa Sul-Americana, mas acabaram derrotados. Fluminense, Goiás, Ponte Preta, Flamengo e Bragantino foram derrotados na final do torneio. O São Paulo, que tem uma conquista, perdeu o título contra o Independiente del Valle, no ano passado.

A Copa Libertadores é a competição mais tradicional e importante do futebol sul-americano. O maior campeão é o Independiente, da Argentina, com sete títulos, seguido de perto pelo também argentino Boca Juniors, que faturou o título em seis oportunidades e tenta igualar o feito do Independiente no próximo dia 04, no Rio de Janeiro.

O terceiro maior vencedor da Libertadores é o Peñarol, do Uruguai, com cinco troféus. Dois times argentinos dividem a quarta posição, com quatro taças: River Plate e Estudiantes. Apesar das 22 conquistas do Brasil, nenhuma equipe do país tem quatro ou mais títulos. Com três aparecem Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo.

O Nacional, do Uruguai, e o Olimpia, do Paraguai, têm o mesmo número. Cruzeiro, com 02 títulos e Atlético, com uma conquista, também figuram na lista dos campeões do continente. O Brasil vem diminuindo a disparidade para o futebol argentino a cada temporada. Desde 2017, são cinco títulos para o país, contra um dos hermanos – River Plate, em 2018. Nesta temporada, a diferença pode ser ainda menor, já que o Fluminense decide o título em casa e tenta um feito inédito.

Tempo Esportivo

1º Tempo

A dança dos números! O Cruzeiro saiu vitorioso por 1 a 0 fora de casa no clássico estadual contra o Atlético, no último domingo, e aumentou seu potencial de seguir na Série A de 74% para 85%. Com o triunfo no clássico regional em casa sobre o Fortaleza por 2 a 0, o Bahia aumentou suas chances de ficar na Série A de 77,5% para 88%. Após uma goleada histórica, com o 7 a 1 em Porto Alegre, o Internacional maximizou suas chances de permanecer na Série A de 82% para 90%, ao mesmo tempo em que colocou o Santos em muitas dificuldades, com as chances de a equipe alvinegra seguir na Série A em 2024 caindo de 61% para 46%.

Vale lembrar que as chances de o Santos ficar na Série A já foram de 23% após a rodada 23, mas depois subiram a 74% após a rodada 26. Essa parece ser a tendência nesta reta final da competição: instáveis, e por isso ameaçadas de irem para a Série B, as equipes vão ver suas chances variarem muito de rodada a rodada.

O Corinthians conseguiu o empate em casa no último lance contra o América e como deixou de conquistar dois pontos em casa, suas chances de ficar na Série A diminuíram de 80% para 74%. Já o América-MG, apesar do ponto conquistado fora, viu seu potencial de permanência cair de 1,9% para 1,6%.

Ao perder o clássico local como visitante para o Flamengo por 1 a 0, o Vasco diminuiu seu potencial de permanecer na Série A de 68% para 60%. O Goiás empatou fora com o Cuiabá em 1 a 1, e suas chances caíram de 59% para 58%.

A derrota para o Cruzeiro deixou o Galo mais distante da Libertadores de 2024: 6% de possibilidades de G4 e 24% de chances de G6.

Com o empate do Botafogo em casa contra o Athletico-PR em 1 a 1 e a vitória em casa do Bragantino sobre o Fluminense por 1 a 0, o Botafogo teve reduzidas suas chances de 90% para ainda confortáveis 81% e na prática, hoje, apenas o Bragantino poderia sonhar em surpreender nesta reta final ao dobrar suas chance de título de 7,2% para 14,7%. O Flamengo aparece com remotas possibilidades e apenas 3% de chances de levantar o caneco.

2º Tempo

Bem vindo ao mundo real e passional do futebol! Rubens Menin foi alvo de cobranças por parte de torcedores do Atlético-MG nas redes sociais. O dono da SAF do clube, que aguarda trâmites burocráticos para entrar em operação, postou sobre preocupações com "milhares de profissionais qualificados que têm deixado o Brasil em busca de oportunidades no exterior".

Vários torcedores reagiram cobrando posicionamento sobre o momento do Atlético. O time, que acumula decepções na temporada, vem de derrota para o Cruzeiro na recém-inaugurada Arena MRV.

Rubens Menin, presente na administração do Atlético desde 2020, é um dos empresários que comprou 75% da SAF do Galo, em julho passado. A expectativa é que o novo modelo de gestão seja implementado nas próximas semanas, com o aporte de 600 milhões no clube.