Santa Cruz quer impedir início do Campeonato Brasileiro da Série D | COLUNA TEMPO ESPORTIVO | ÁLVARO VILAÇA

Como divulgado pelo Site SeteLagoas.com.br, o Santa Cruz de Recife deu entrada, na última quarta-feira (26), com uma medida cautelar junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para poder participar do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. Além disso, entrou com uma liminar solicitando a suspensão do início da competição, marcado para o dia 28 de abril.

O Santa Cruz quer impedir o início do Campeonato Brasileiro da Série D programado para 28 de abril. Foto: Esportes DP.

O clube pernambucano busca a vaga do Democrata de Sete Lagoas, que no entendimento dos dirigentes tricolores não estaria apto a disputar a Série D, uma vez que foi rebaixado no Campeonato Estadual de Minas Gerais em 2022. Porém, o que os pernambucanos talvez não tenham tomado conhecimento, é que a vaga chegou ao Democrata de Sete Lagoas por convite da Federação Mineira de Futebol, após as desistências de Democrata de Governador Valadares, Villa Nova e Caldense, equipes que disputaram o mesmo torneio, que terminaram na frente do Jacaré, mas por questões financeiras não puderam aceitar o convite da FMF e da CBF. O Campeonato Mineiro distribui três vagas para a Série D. As outras duas ficaram com o Ipatinga e Patrocinense, rebaixado no estadual deste ano. O Pouso Alegre também vai disputar

a Série D, uma vez que foi rebaixado na Série C nacional em 2023.

Para os dirigentes pernambucanos, com o Democrata "inapto", a vaga está em aberto, e aí, na visão deles, seria herdada pelo Santa Cruz por ser o clube sem divisão melhor colocado no ranking da CBF. O STJD pode se pronunciar a qualquer momento sobre essa situação.

A diretoria do Democrata já externou que está tranqüila quanta a esta reivindicação do Santa Cruz e que cumpriu todo o protocolo exigido pelas instâncias esportivas estadual e federal, para que, de fato, tenha o direito a disputar a quarta divisão do futebol brasileiro.

Tempo Esportivo

1º Tempo

O técnico do Atlético, Gabriel Milito, já tem o desenho de uma formação para o jogo contra o Cruzeiro, no sábado, às 16h30, na Arena MRV, pelo duelo de ida da final do Campeonato Mineiro. O time deverá ter três zagueiros em campo. Bruno Fuchs, Jemerson e Maurício Lemos são os mais cotados na defesa. Pelos lados, Guilherme Arana e Zaracho aparecem como opção. Gabriel Milito tem no repertório várias formas de jogar. Elas passam pelas características do elenco e, também, pelo adversário.

E isso tem um peso importante na forma que o time vai se defender ou atacar. A explicação foi dada pelo treinador em sua apresentação. Ele deixou em aberto essas

variações durante toda temporada.

Provável Atético para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro:

Everson; Bruno Fuchs, Lemos e Jemerson; Zaracho, Battaglia, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Arana; Paulinho e Hulk.

Técnico: Gabriel Milito.

2º Tempo

O atacante Marcelo Moreno confirmou que irá se despedir do Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, no dia sete de abril, pelo jogo de volta, no Mineirão. A Raposa vai enfrentar o Galo na decisão. Moreno não estará em campo. Ele irá se despedir antes da bola rolar, com homenagens para o atacante. Depois, o boliviano ainda terá um jogo pela seleção do seu país. No total, Marcelo Moreno realizou 147 partidas com a camisa do Cruzeiro, com 54 gols marcados. Ele é o estrangeiro que mais vezes balançou as redes pelo clube.

Com relação ao time que entrará em campo neste sábado, para a disputa da primeira partida da decisão do Campeonato Mineiro, há muito mistério e a tendência é de que a formação da equipe só será conhecida na Arena MRV, local da partida.

A base do Cruzeiro tem sido esta:

Rafael Cabral; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Mateus Vital, Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafael Elias Papagaio ou Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

3º Tempo

A Seleção Brasileira fez duas partidas na Europa nesta Data Fifa de março e a vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra e o empate em 3 a 3 com a Espanha deixaram o técnico Dorival Júnior satisfeito. Foram os primeiros jogos do treinador no comando do time, que destacou a “entrega e a determinação” dos jogadores, fatores determinantes para a reação e o gol de empate no último minuto no Santiago Bernabéu, diante da seleção espanhola.

Ao analisar os dois jogos do Brasil nesse giro pela Europa, Dorival disse que há motivos para os torcedores ficarem otimistas e confiantes com relação ao que a Seleção vai produzir daqui em diante.

“Sinceramente, eu não imaginava que tivesse uma resposta tão positiva do grupo nos treinamentos e nos jogos. Uma postura profissional excelente, todos respeitando uns aos outros. Todos entenderam e perceberam que a oportunidade era excelente. Teremos agora pela frente um novo período de avaliações e observações”, declarou.

Os próximos jogos da Seleção vão ser em junho: amistosos contra México e Estados Unidos, dias 8 e 12, respectivamente, ambos nos EUA e preparatórios para a Copa América, que começa em seguida.