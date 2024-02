Democrata pode quebrar escrita de mais de três décadas / ÁLVARO VILAÇA/ COLUNA/ TEMPO ESPORTIVO

A última vaga de Minas Gerais para a Série D do Campeonato Brasileiro deve ficar mesmo com o Democrata de Sete Lagoas. O presidente Renato Paiva confirmou que o clube já manifestou o interesse de participar da competição, enviando o ofício para a Federação Mineira de Futebol, no sentido de exercer o direito de participar do campeonato.

Foto: Divulgação

Renato Paiva também explicou o que falta para que o Democrata retorne às competições nacionais após mais de 30 anos: “Agora estamos aguardando a oficialização. A Confederação Brasileira de Futebol deve fazer algum tipo de análise e retorna com um ‘sim’ ou ‘não'”. Caso confirmada a inscrição do time de Sete Lagoas, Minas Gerais conhecerá todos os representantes na Série D do Campeonato Brasileiro. As outras três vagas ficaram com Ipatinga, Pouso Alegre e Patrocinense. A vaga do Pouso Alegre, especificamente, não veio do Campeonato Mineiro, já que o time do Sul de Minas jogou a Terceira Divisão Nacional em 2023 e acabou rebaixado para a Série D.

Caso tenha confirmada a participação, o Democrata terá o desafio de conciliar a Série D ao Módulo II do Campeonato Mineiro, previsto para ocorrer de 4 de maio a 31 de julho. Renato detalhou como será o planejamento para conseguir dar atenção aos dois campeonatos. “Teremos um elenco mais robusto para encarar as duas competições. Também aproveitaremos a nossa base”. De toda forma, a FMF possivelmente terá que flexibilizar datas para o jacaré, pois a competição Nacional tem preferência em caso de conflito de dias de jogos.

Os clubes do Módulo II de 2024 são Aymorés, Betim, Boa Esporte, Caldense, Democrata-SL, Mamoré, Nacional de Muriaé, North, Tupi, URT, Valeriodoce e Varginha.

Os dois melhores colocados, ao término do Hexagonal Final, garantem vaga na elite estadual em 2025.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Os times da Série A seguem jogando as competições estaduais na temporada 2024. Com os torneios em andamento, já é possível avaliar quem começou bem e quem ainda não engrenou. Das 20 equipes, Corinthians e Atlético estão com os piores aproveitamentos - 37% e 46%, respectivamente.

O Corinthians chegou a registrar cinco derrotas seguidas no Paulistão. O cenário mudou nas duas últimas rodadas, quando António Oliveira assumiu como técnico, e engatou dois triunfos seguidos no estadual.

O Atlético vive uma temporada conturbada e grande intolerância da torcida com relação ao trabalho do técnico Felipão. Em cinco jogos, venceu dois, perdeu dois e empatou um. No recorte, está o clássico contra o Cruzeiro, na Arena MRV. Foi a segunda derrota seguida e em casa para o maior rival.

Dos outros 18 clubes, nenhum outro tem um aproveitamento abaixo dos 50%. O levantamento leva em conta o número de jogos e todas as competições disputadas - além dos estaduais - como Copa do Nordeste e Supercopa.

2º Tempo

Com a estreia da Copa do Brasil agendada para a próxima semana (confronto contra o Souza, na Paraíba) e a reta final da fase de grupos do Campeonato Mineiro, Nicolás Larcamón tinha ideia de iniciar uma etapa de mais observação de atletas com menos minutos. De toda forma, contra o Democrata GV, no próximo domingo, o treinador argentino terá desfalques e será obrigado a mexer no time.

Para o jogo em Governador Valadares, às 18h30 (de Brasília), ele não terá Marlon, Matheus Pereira (ambos suspensos pelo terceiro amarelo) e Lucas Romero (expulso contra o América). Também tem a dúvida se poderá contar com Robert, substituído no primeiro do clássico contra o América, após uma pancada.

Na zaga, a disputa está aberta, como disse Larcamón. O treinador afirmou não ter duas peças preferidas. Segundo ele, João Marcelo foi muito bem. Ele vem sendo um dos mais consistentes. Neris é um jogador muito importante e faz muito bem a função e os pedidos que táticos. No caso de Zé Ivaldo, ele estava suspenso. Mas é outro jogador que volta ao time e pode ter bom desempenho. Estes três jogadores são muito competentes nas palavras do argentino.

Na lateral esquerda, Larcamón não tem Kaiki, no departamento médico, e descartou a chance de utilizar o recém contratado, Lucas Villalba. Por isso, deverá improvisar no setor ou utilizar formação com três zagueiros fixos.

No meio, sem Lucas Romero, pode utilizar Filipe Machado ou Ian Luccas. Japa é outra opção. Mateus Vital surge como possibilidade para a vaga de Matheus Pereira. Enquanto, no ataque, João Pedro e Rafael Papagaio podem ter chance, assim como Rafa Silva.

O Cruzeiro lidera o Grupo A do Campeonato Mineiro com 10 pontos, um a mais do que o Tombense, melhor time do interior após 05 rodadas.

Álvaro Vilaça