Estaduais movimentam o país e vários campeões são conhecidos no final de semana | Coluna Tempo Esportivo | Álvaro Vilaça

O futebol brasileiro acompanhou neste final de semana, ao todo, 15 equipes se tornarem campeãs estaduais. Outras 12 competições locais seguem em andamento e sem definição.

O Atlético venceu o Cruzeiro de virada por 3 x 1 e conquistou o pentacampeonato estadual. Fonte: Rádio Itatiaia.

Alguns times de Série A, por exemplo, venceram clássicos contra seus respectivos rivais para festejar o título. Este foi o caso de Atlético, Ceará, Palmeiras, Sport e Vitória. Confira os campeões de 2024 e também a lista dos maiores campeões de cada estado, atualizada:

Acreano: Em andamento

Alagoano: CRB

Amapaense: Em andamento

Amazonense: Em andamento

Baiano: Vitória

Brasiliense: Ceilândia

Capixaba: Em andamento

Carioca: Flamengo

Catarinense: Criciúma

Cearense: Ceará

Gaúcho: Grêmio

Goiano: Atlético-GO

Maranhense: Em andamento

Mato-Grossense: Cuiabá

Mineiro: Atlético

Paraense: Em andamento

Paraibano: Em andamento

Paranaense: Athletico-PR

Paulista: Palmeiras

Pernambucano: Sport

Piauiense: Altos

Potiguar: Em andamento

Rondoniense: Em andamento

Roraimense: Em andamento

Sergipano: Em andamento

Sul-Mato-Grossense: Em andamento

Tocantinense: União

OS MAIORES CAMPEÕES ESTADUAIS:

Acreano: Rio Branco-AC 48

Alagoano: CSA 40

Amapaense: Macapá 17

Amazonense: Nacional 43

Baiano: Bahia 50

Brasiliense: Gama 13

Capixaba: Rio Branco-ES 37

Carioca: Flamengo 38

Catarinense: Avaí e Figueirense 18

Cearense: Ceará e Fortaleza 46

Gaúcho: Internacional 45

Goiano: Goiás 28

Maranhense: Sampaio Corrêa 36

Mato-Grossense: Mixto 24

Mineiro: Atlético 49

Paraense: Paysandu 49

Paraibano: Botafogo-PB 30

Paranaense: Coritiba 39

Paulista: Corinthians 30

Pernambucano: Sport 44

Piauiense: River-PI 32

Potiguar: ABC 54

Rondoniense: Ji-Paraná 9

Roraimense: Baré 29

Sergipano: Sergipe 36

Sul-Mato-Grossense: Operário-MS 12

Tocantinense: Palmas 8

Tempo Esportivo

1º Tempo

Foi emocionante, sofrido e até surpreendente, dadas as condições de momento! O Atlético precisava da vitória para garantir o título de campeão mineiro de 2024 no Mineirão. Não só conseguiu, como ainda foi de virada, por 3 a 1, com personagens pouco prováveis sendo protagonistas. O Galo que, por vezes, ao longo do Estadual deixou o favoritismo ser questionado com tropeços, deu a volta por cima com novo técnico e conquistou o pentacampeonato. Resiliência de um time e diretoria que se reinventaram e, agora, comemoram.

No terceiro jogo de Milito no comando do Galo, a terceira escalação diferente. O treinador argentino surpreendeu. Voltou a ter dois zagueiros (Jemerson e Bruno Fuchs) e mudança total no meio de campo: Otávio, Battaglia e Alan Franco. Na frente, a dupla de sempre: Paulinho e Hulk. O jogo já estava no segundo tempo, o Cruzeiro vencia e caminhava para o título.

Foi quando Milito ousou. Era tudo ou nada! Colocou o time para frente, precisava da vitória, e arriscou. Ao fim do jogo, Victor, diretor de futebol, brincou e chamou as mexidas de Milito de "loucura". Igor Gomes, Vargas e Scarpa foram os primeiros a entrar. Sairam Fuchs, Battaglia e Otávio. O Galo passou a jogar somente com um zagueiro, e amarelado: Jemerson. Minutos depois, pênalti e virada. Gol de Hulk.

Com o placar a seu favor, Milito voltou a mexer na formação do time. Hulk e Saravia saíram no fim do jogo para entrada de Maurício Lemos e Igor Rabello. Era hora de voltar a defender. O Cruzeiro chegou a empatar com o Dinenno, mas estava impedido. Gustavo Scarpa, já nos acréscimos, fez o terceiro gol da emblemática vitória atleticana.

Com a chegada de Milito ainda muito recente, o Atlético conquista o pentacampeonato com sabor de resiliência de um time e diretoria que souberam a hora de mexer no comando, mudar a postura e se reencontrarem em sintonia. Deu certo, mas agora os desafios serão ainda maiores com as disputas de Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

2º Tempo

Apesar da superioridade técnica do rival, o Cruzeiro estava com o Campeonato Mineiro na mão e viu a tão esperada taça escapar por entre os dedos. O golpe foi duro, em função do enredo na derrota por 3 a 1 para o Atlético. O tempo de recuperação é curto, e a pressão externa aumentou ao ponto de causar a surpreendente demissão do técnico Larcamón.

O Cruzeiro entrou com vantagem na decisão em função do que fez na primeira fase. Diminuiu o favoritismo do rival, de elenco mais robusto, mas cometeu erros que dificilmente passaria impune em um clássico de decisão. Vacilou na ida, mas conseguiu se recuperar e conquistar e empate. Na volta, não teve jeito e tomou uma impiedosa virada na etapa complementar da partida. A forma como a derrota foi construída deixa cicatrizes no torcedor, que saiu do estádio protestando contra Nico Larcamón. O treinador, que chegou desconhecido e precisando conquistar a confiança, viu a pressão das arquibancadas ficar insustentável em função do segundo insucesso no ano (já havia sido eliminado da Copa do Brasil pelo Sousa da Paraíba, logo na primeira fase da competição).

Mas não foram só os resultados que fizeram o trabalho do treinador não dar certo. Questionamentos internos, de atletas e de membros do staff da SAF, também começaram a minar o trabalho do treinador. No domingo, ele também recebeu xingamentos de “burro” por parte da torcida.

A diretoria do Cruzeiro avaliou a situação e viu que a melhor decisão seria a troca de comando. É a quarta troca de treinador em menos de um ano. Ao todo, Larcamón comandou o Cruzeiro em 14 jogos. Foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Aproveitamento de 59,5%.



3º Tempo

Depois de mais de um mês de espera, a CBF divulgou na noite desta quarta-feira (3) a tabela detalhada, com datas e horários, dos jogos da 1ª até a 9ª rodada do Brasileirão. O torneio se iniciará na noite do próximo dia 13 de abril, com rodada dupla às 18h30 (de Brasília), com os jogos Internacional x Bahia e Criciúma x Juventude.

Atual campeão, o Palmeiras estreará no dia seguinte, às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, atual campeão da Série B. Apesar da reclamação dos clubes, o campeonato não será paralisado durante a realização da Copa América, que acontece nos Estados Unidos do dia 20 de junho a 14 de julho. Com isso, os jogadores convocados ficam à disposição dos clubes até a 9ª rodada e só retornam na abertura do returno.Veja como ficou a primeira rodada:

Sábado:

18h30 - Internacional x Bahia

18h30 - Criciúma x Juventude

21h - Fluminense x Red Bull Bragantino

21h - São Paulo x Fortaleza

Domingo:

16h - Atlético-GO x Flamengo

16h - Vasco x Grêmio

16h - Corinthians x Atlético

16h - Athletico-PR x Cuiabá

17h - Cruzeiro x Botafogo

18h30 - Vitória x Palmeiras