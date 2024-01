Brasil inicia caminhada em busca do tri Olímpico / COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

O futuro da seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (23) pelo Pré-Olímpico masculino. Os 23 jogadores desembarcaram há cinco dias, na Venezuela, para a disputa de duas vagas nas Olimpíadas de Paris, previstas para acontecerem no meio deste ano. Desde que o técnico Ramon Menezes divulgou a lista de convocados, oito jogadores precisaram ser trocados, sete por não liberação dos clubes e um por lesão, o lateral Matheus Dias, do Inter. O goleiro Andrew, os laterais Vinícius Tobias, Luan Cândido e Patryck; os zagueiros Kaiky Fernandes e Robert Renan foram as demais baixas. O Brasil faturou a medalha de Ouro Olímpica nas duas últimas edições, no Rio de Janeiro (2016) e em Tóquio (2021).

Há grande expectativa da seleção brasileira é para John Kennedy e Endrick, que tendem a formar a dupla de ataque titular, conforme o indicativo dos treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Os dois jogadores foram protagonistas nos principais títulos do futebol brasileiro no ano passado: A Copa Libertadores da América do Fluminense e o Brasileirão do Palmeiras.

A competição é disputada nas cidades venezuelanas de Caracas, Valencia e Barquisimeto. As cinco seleções de cada grupo jogam todas contra todas, em turno único. Os dois melhores colocados de cada chave avançam para o quadrangular final. Ao final, os dois times mais bem posicionados ficam com as vagas para a Olimpíada, e o líder é declarado campeão do Pré-Olímpico.

A seleção brasileira está no Grupo A, com a anfitriã Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. No Grupo B, estão Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Peru. Os jogos do Grupo A na primeira fase são todos no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas.

O Brasil folgou na primeira rodada e os resultados foram os seguintes:

Equador 3 x 0 Colômbia

Venezuela 3 x 3 Bolívia

Jogos da seleção brasileira no Pré-Olímpico (Fase classificatória):

Bolívia x Brasil - Terça-feira (23), às 17h - Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Brasil x Colômbia - Sexta-feira (26), às 20h - Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Brasil x Equador - Segunda-feira (29), às 17h, Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Venezuela x Brasil - Quinta-feira (1º), às 20h, Estádio Brigido Iriarte, em Caracas

Tempo Esportivo

1º Tempo

O destaque do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior tem feito com que a base chame a atenção neste início de ano. E um dos pedidos da torcida é a utilização de garotos no Campeonato Mineiro. O técnico Nicolás Larcamón comentou sobre essa possibilidade e da sua relação com a formação de atletas e garantiu que abrirá espaço para os garotos do clube. O mercado de transferências feito pelo Cruzeiro ainda é tímido neste mês de janeiro. O clube não fez tantas contratações como no ano passado.

Pedro Martins, um dos diretores do clube, afirmou recentemente, que a equipe busca por qualidade e não quantidade para reforçar o elenco. Em 2024, além do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro irá disputar a Copa do Brasil, a Copa Sul- Americana e o Campeonato Brasileiro. Se tiver bom desempenho em todas as competições, o elenco celeste poderá disputar algo em torno de até 70 jogos nesta temporada.

2º Tempo

Em busca de elencos mais robustos e competitivos para a temporada, os times da Série A estão investindo pesado na atual janela. São mais de 615 milhões de reais em 111

contratações feitas pelos 20 clubes da elite do futebol brasileiro. Os principais responsáveis pelas cifras astronômicas são Corinthians (122 milhões de reais), Flamengo (79), Palmeiras (77,5), São Paulo (50,2) e Bahia (48,5). Internacional, Vasco, Fortaleza, Botafogo e Atlético também se destacam.

Em número de reforços, os principais responsáveis pela movimentação intensa são três times que subiram para a Série A: Vitória (14), Juventude (13) e Atlético-GO (12). Na outra ponta, Atlético e Flamengo fecharam com poucos nomes: Gustavo Scarpa e De La Cruz Viña, respectivamente. Apesar disso, a dupla já gastou, junta, mais de 150 milhões de reais. Uma das contratações de impacto desta janela foi a ida de Everton Ribeiro do Flamengo para o Bahia. O meia não renovou o contrato com o time carioca e acertou sua ida ao Tricolor de Aço em um contrato de dois anos. Além disso, o time do Grupo City pagou R$ 24,3 milhões para contratar o volante Caio Alexandre e mais R$ 24, 2 milhões para tirar Jean Lucas do Santos.

Estas foram as contratações mais caras da história do futebol nordestino. O Internacional também tem sido protagonista na janela e trouxe grandes nomes para reforçar o elenco. Com investimento de cerca de 40 milhões, os atacantes estrangeiros Rafael Borré e Lucas Alario chegam para ajudar a aumentar média de gols do clube. O time gaúcho ainda trouxe o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan e o meia Hyoran. O volante Thiago Maia, que era do Flamengo, também está se transferindo para Porto Alegre. O Vasco investiu seis milhões de euros para tirar o zagueiro João Victor do Benfica, de Portugal. Além de repatriar o atacante Adson por cinco milhões de euros, que estava no Nantes, da França. O zagueiro Robert Rojas e o atacante David chegaram por empréstimo ao clube carioca.