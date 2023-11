Arbitral define Campeonato Mineiro de 2024/ COLUNA / TEMPO ESPORTIVO / ÁLVARO VILAÇA

Na próxima terça-feira, o Campeonato Mineiro 2024 começará a ser discutido em reunião do arbitral com os 12 clubes que vão disputar a próxima edição. O regulamento será o mesmo do ano passado.

Crédito: Federação Mineira de Futebol

Os 12 clubes serão divididos em três grupos. Na primeira fase, eles enfrentam as equipes dos outros grupos, com cada um realizando oito jogos cada um. O primeiro de cada grupo e o segundo melhor colocado dos três grupos passam à semifinal.

Na fase de mata-mata, os times de melhor campanha terão vantagem de dois empates ou de uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. O Atlético defende o tetracampeonato estadual e tenta repetir 1982, quando faturou o pentacampeonato mineiro.

A novidade deste ano é o novato Itabirito, que vai disputar a elite estadual pela primeira vez. Ele foi o campeão do Módulo II deste ano, tendo como vice o Uberlândia, outro que disputará a elite. Eles ocupam as vagas de Caldense e Democrata de Sete Lagoas, rebaixados no Mineiro 2023. Eis os participantes de 2024: América, Athletic Club, Atlético, Cruzeiro, Democrata GV, Ipatinga, Itabirito, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia e Villa Nova.

As disputas dos campeonatos estaduais do próximo ano serão de 21 de janeiro a 07 de abril.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Sem comunicação! O atacante Hulk se blindou no Atlético nesta reta final do Brasileirão. À espera do julgamento do STJD por conta de ofensas e reclamações contra a arbitragem na partida diante do América, o camisa 7 do Galo se afastou dos microfones nas últimas semanas. E é justamente o julgamento desta partida que o Galo espera nos próximos dias e que pode tirar Hulk de combate por um ou mais jogos nesta reta final de Brasileirão. O jogador é reincidente nas reclamações e julgamento. O jurídico do clube já trabalha para ter uma pena menor possível no julgamento a ser marcado.

Neste ano, Hulk também deu adeus a braçadeira de capitão do Galo, e foi justamente há um turno. Na primeira fase do Brasileirão, depois de ser expulso diante do América, cumprir suspensão contra o Corinthians e retornar diante do Goiás, o jogador optou por não mais usar a braçadeira de capitão.

2º Tempo

Neste começo de semana, o futebol mineiro conheceu os dois clubes que farão parte do Módulo II do Campeonato Mineiro Módulo II. Na disputa das semifinais do estadual da Segunda Divisão (equivalente a Série C), Valeriodoce e Mamoré superaram América de Teófilo Otoni e Guarani de Divinópolis, respectivamente. As duas disputas foram para as penalidades, definindo os finalistas, e, consequentemente, as vagas ao segundo escalão.

Agora, Valério e Mamoré decidem o título. A primeira partida foi realizada na tarde desta quinta-feira. O Mamoré venceu o jogo de ida, em Itabira, por 2 x 1 e está a um empate de ser campeão da Segundona Mineira 2023! O último jogo será disputado em Patos de Minas no próximo domingo, às 19 horas.

3º Tempo

Novidades para os torcedores do Bela Vista! Depois de boa campanha na Copa Ouro de futebol de base, o Periquito vai disputar o Torneio Metropolitano com a categoria Sub-17, em função da ótima campanha obtida ao longo da disputa na competição anterior.

O jogo está confirmado para domingo, 26 de novembro, às 11:30 da manhã, contra o Juventus de Pedro Leopoldo. A partida será realizada no Campo do Colorado, em Santa Luzia. Quem vencer já se garante na decisão e em caso de empate no tempo normal, a decisão irá para os pênaltis. A finalíssima será disputada em jogo único na cidade de Pará de Minas.

ESCOLINHAS - Em 2024 está praticamente confirmada a volta da escolinha de futebol do Bela Vista em diversas faixas etárias. O Presidente do clube, Wagner Augusto Oliveira, e o Diretor das Categorias de Base, Marcos Salatini, têm reunião agendada para definirem os últimos detalhes. Nas próximas semanas tudo será oficializado!

Com Álvaro Vilaça