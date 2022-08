A pouco mais de 100 dias da Copa, brasileiros botam fé na seleção / Coluna / Álvaro Vilaça / Tempo Esportivo

Ainda que exista um certo distanciamento do torcedor em relação à Seleção Brasileira, a paixão dos brasileiros pelo maior torneio de futebol do mundo continua trazendo otimismo para a população. Uma pesquisa pela empresa Apoema aponta que 71% deles acreditam que o Brasil ganhará o hexa na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano – a competição vai começar dia 21 de novembro.

Em uma edição de Copa do Mundo fora de época, em novembro e dezembro, a ser realizada pela primeira vez no Oriente Médio, o estudo se aprofundou no que pensam os torcedores fanáticos pela Seleção Brasileira e pela maior competição de futebol do planeta. A Apoema é uma agência brasileira especializada em pesquisas humanizadas para grandes empresas.

De acordo com a pesquisa, 55% dos torcedores apaixonados pela Seleção nunca foram ao estádio, mas sonham em acompanhar in loco uma Copa do Mundo. O levantamento expõe que, apesar de muitas vezes a torcida não sair de casa, os brasileiros são dedicados: estudam, analisam e debatem a respeito da Seleção. Atualmente, 62% desses torcedores apaixonados pelo Brasil afirmam que acompanham e sempre vão seguir a equipe nacional, em Copas, amistosos ou qualquer outra competição.

Os brasileiros têm uma íntima relação com a Copa do Mundo ao longo da história do futebol e por alguns fatores específicos, incluindo a popularidade que o futebol tem no País e o fato de a seleção ter sucesso no torneio do qual é a única pentacampeã. Por outro lado, chama a atenção que 48% dos torcedores relatam se sentirem distantes da equipe, basicamente formada por atletas que atuam na Europa.

Os jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo, válidos pelo Grupo G, serão realizados nos seguintes dias e horários de Brasília:

24/11/22(5ª feira) – Brasil x Sérvia – 16 horas

28/11/22 (2ª feira) – Brasil x Suíça – 13 horas

02/12/22 (6ª feira) – Brasil x Camarões – 16 horas

Tempo Esportivo

1º Tempo

Um protagonista improvável! No último final de semana o Fluminense venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro. E o triunfo por 1 a 0 em cima do Cuiabá teve um gosto ainda maior para Germán Cano. Com mais um gol marcado, o argentino chegou a 30 bolas nas redes, se isolando no ranking de artilheiro do mundo em 2022.

O centroavante está na frente de nomes badalados do futebol mundial, como Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Karim Benzema, do Real Madrid.

O top 5 da lista também conta com outro brasileiro. Hulk, craque do Galo, marcou 24 gols, seis a menos que Cano, e está na quarta colocação. Fechando os cinco que mais anotaram em jogos oficiais em 2022 está Aleksandar Mitrovic. O sérvio do Fulham chegou aos 23 tentos ao marcar duas vezes contra o Liverpool na partida que abriu a temporada da Premier League.

Veja abaixo a lista:

- Germán Cano - 30 gols

- Kylian Mbappé - 25 gols

- Karim Benzema - 24 gols

- Hulk - 24 gols

- Aleksandar Mitrovic - 23 gols

Germán Cano, além de ser artilheiro do mundo em 2022, também ocupa a liderança do quesito no Campeonato Brasileiro. O argentino já balançou as redes 13 vezes.

2º Tempo

Esta matéria poderia ter o seguinte título: “quem te viu, quem te vê”! Dono da melhor defesa da Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, com apenas 34 gols sofridos em 38 jogos, o Atlético sofre em 2022. Na atual temporada, já são 26 gols sofridos em 21 compromissos no Brasileirão. No último domingo, o Galo perdeu para o Athletico-PR por 3 a 2, de virada, no Mineirão, em Belo Horizonte, e estagnou na 7ª colocação, com 32 pontos - a 13 de distância do líder Palmeiras.

O recorte dos últimos jogos escancara o mau momento defensivo do Atlético. Nos últimos sete embates, a equipe mineira sofreu 13 gols, em período que culminou na eliminação na Copa do Brasil e grande queda na tabela de classificação no Brasileirão.

A chegada de Cuca, até o momento, não atenuou os problemas defensivos que já eram apresentados durante o trabalho do argentino "El Turco" Mohamed.

A falta de agressividade nos duelos individuais e o espaçamento entre os setores, especialmente na transição defensiva (quando a equipe perde a bola e precisa se reorganizar), têm chamado atenção. A linha de defesa se vê exposta em diversas situações nos contra-ataques adversários, e maus momentos no aspecto técnico também têm sido decisivos negativamente neste sentido.

A baixa confiança e os erros defensivos têm custado caro. O Atlético tem a 7ª pior defesa do Brasileirão, com 26 gols sofridos. Até times da zona de rebaixamento, como Fortaleza (17°) e Cuiabá (18°), foram menos vazados que o Galo (23 e 22 gols sofridos, respectivamente).

Pelo Braisleirão, o time volta a campo no domingo, Dia dos Pais, diante do Coritiba. O confronto será realizado às 11 horas na capital paranaense. Será mais uma chance para a reabilitação do grupo dentro do certame nacional.