Sub-17 do Bela Vista é o melhor time da Copa Ouro; Sub-15 só depende dele para se classificar

O Bela Vista voltou a atuar no final de semana e teve pela frente um adversário difícil, com um projeto muito sólido para a revelação de jogadores e promessas do futebol de base. As duas categorias jogaram pela 3ª rodada da Copa Ouro, contra o Captação Washington Lima, agremiação da capital mineira. Os confrontos ocorreram em Belo Horizonte, Campo da Saga, no bairro São Gabriel. O gramado deixou bastante a desejar e a categoria Sub-15 foi a que mais sentiu problemas para se adaptar.

Já classificado o time Sub 17 do Bela Vista tem a melhor campanha da Copa Ouro 2023. Foto: Vic Sport Club.

O time Sub-17 conquistou a sua terceira vitória consecutiva e garantiu, por antecipação, a classificação para a próxima fase da Taça Ouro. É um time muito bem entrosado, que pratica um futebol envolvente e obteve um triunfo bastante expressivo por 2 x 0. De novo, o destaque da equipe foi o atacante Matheus, que voltou a marcar dois gols e briga pela artilharia da competição. O Bela Vista já está classificado com uma rodada de antecipação. Na última rodada, dia 21 de outubro, vai decidir em casa a primeira colocação geral. O time segue com 100% de aproveitamento no torneio.

A categoria Sub-15 não teve a mesma sorte. O time estranhou o gramado do Campo da Saga e acabou perdendo por 2 x 0. O campo, em más condições, dificultou a vida dos atletas do Bela Vista, uma vez que o time está acostumado a treinar e jogar em gramados bons. Houve muitos

erros de passes e dificuldade para a construção das jogadas.

Mesmo com a derrota por 2 x 0, o Periquitinho ainda está vivo no torneio e, se vencer na última rodada, também deverá confirmar a classificação para a próxima fase, na modalidade Taça Ouro.

O Bela Vista estará de folga na rodada que acontece no início de outubro e só volta a campo na rodada final da primeira fase, marcada para o dia 21 de outubro. Ambas as categorias jogarão no Estádio Santa Luzia e a presença do torcedor será fundamental para que os objetivos sejam

alcançados. A coordenação do torneio ainda não confirmou os horários dos jogos.

OBSERVAÇÃO SOBRE TREINOS: Os treinos com os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 estão acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar, pode agendar um horário para a realização de testes. Os números de contato estão nas redes

sociais do Bela Vista.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Reflexo do que se vê dentro de campo! O Cruzeiro apresenta uma tendência de queda no número de sócios desde o primeiro semestre deste ano e chegou a menos de 50 mil sócios nos últimos dias. A contagem do próprio sócio do clube mostra número na faixa de 49,5 mil aderentes ao programa. Com a tendência de baixa no número de sócios desde as primeiras semanas de 2023, a SAF de Ronaldo Fenômeno vai ficando mais longe da meta lançada pelo próprio ex-jogador: alcançar 100 mil sócios em 2023. No fim do ano passado, com o acesso à Série A, o time chegou a alcançar 72 mil sócios.

Neste ano, o Cruzeiro não conseguiu o bom momento que viveu durante a Série B do ano passado. No Mineiro, terminou a campanha sem vencer uma partida como mandante e saiu nas semifinais para o América. Na Copa do Brasil a Raposa foi eliminada pelo Grêmio nas oitavas-de-final.

No Brasileiro, começou com bom desempenho, chegando a brigar pelos primeiros lugares, mas depois caiu o desempenho e viu o time ficar mais próximo da luta contra o rebaixamento. Neste momento, a distância é de quatro pontos. Domingo tem clássico decisivo no Mineirão: Cruzeiro x América se enfrentam a partir das 16 horas.

2º Tempo

Só o segundo turno! O Fortaleza retomou a liderança do segundo turno do Brasileirão ao derrotar no Morumbi o São Paulo, pela 24ª rodada. Líder do returno após a rodada 21, o Fortaleza caiu para a quinta colocação, era segundo após a rodada passada e agora volta à ponta.

Situações preocupantes vivem atualmente Goiás e Cuiabá, respectivamente, 17º e 19º colocados no returno. Entre eles está o São Paulo, que estava focado na Copa do Brasil e agora vai voltar seus recursos para o Brasileirão.

O Goiás terminou o primeiro turno na 15ª colocação, com 39% de aproveitamento, mas no returno seu desempenho caiu para 27%. Já o Cuiabá teve a oitava melhor campanha do turno com aproveitamento de 49%, mas no returno conquistou apenas um ponto em 15 disputados, 7%. Na próxima rodada, o Goiás viaja para enfrentar o líder Botafogo, que no returno está apenas com o 16º desempenho, com quatro pontos ganhos e aproveitamento de 27%. O Cuiabá receberá o Fluminense, quinto colocado no returno (67%).

O Atlético, que enfrenta o Internacional, sábado, às 21 horas, em Porto Alegre, é o 3º colocado no returno e o 9º na classificação geral. Pelos números da segunda parte do campeonato, o América é o 11º e o Cruzeiro apenas o 14º.

3º Tempo

Bastidores fervendo! O vice-campeonato da Copa do Brasil para o São Paulo, no último domingo, no Morumbi, foi visto pelo elenco do Flamengo como um divisor de águas, que deveria culminar com a saída do técnico Jorge Sampaoli de forma imediata. Informações de pessoas ligadas ao clube dão conta de que o grupo não vê clima para a presença do argentino no comando da equipe após novo fracasso e lamenta a demora da diretoria em encerrar o ciclo para buscar outro treinador.

Se realmente for demitido, Sampaolli deverá ser substituído por Tite, que deixou a Seleção Brasileira em dezembro do ano passado, após a Copa do Mundo no Catar.