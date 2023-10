Surpresa: 06 países e 03 continentes serão sedes do Mundial de 2030

O mundo do futebol ainda está tentando assimilar o que foi oficializado no início desta semana! A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou que Argentina, Uruguai e Paraguai serão sedes das partidas de inauguração da Copa do Mundo 2030.

Foto: Agência Brasil (EBC)

De acordo com a entidade, o torneio será disputado em seis países: Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai.

A abertura será na América do Sul, enquanto o restante das partidas acontecerá depois na Europa (onde será a final) e na África. Todas essas seis seleções já estarão automaticamente classificadas para o torneio.

Cada um dos três países sul-americanos vai sediar um jogo envolvendo suas respectivas seleções. O primeiro jogo da Copa está marcado para o Estádio Centenário, na capital uruguaia, onde foi realizada a primeira edição da Copa do Mundo, em 1930. Na sequência, as três seleções sul-americanas e seus adversários vão atravessar o Oceano Atlântico para a sequência da competição nos gramados portugueses, espanhóis e marroquinos.

Até então, a informação oficial da Fifa era de que o processo de escolha da sede de 2030 ainda não estava aberto oficialmente. Havia as candidaturas conjuntas da América do Sul e da Península Ibérica (que chegou a incluir a Ucrânia), além do interesse declarado da Arábia Saudita. A entidade ainda não havia informado qual será o cronograma do processo de decisão sobre a escolha da sede.

A Fifa precisou atuar nos bastidores para atender o interesse de todos que queriam receber o Mundial de 2030. Além de colocar seis países para a sede desta Copa, contemplando as demandas da América do Sul, a entidade agradou aos países da Ásia ao anunciar que o torneio de 2034 será disputado naquela região ou na Oceania, seguindo os critérios do “princípio de rodízio entre as confederações”!

Tempo Esportivo

1º Tempo

Momento requer atenção especial! O Cruzeiro ligou o alerta na luta contra o rebaixamento, após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro. E, para afastar qualquer perigo, o time tem mais sete jogos contra concorrentes diretos, sendo a maioria fora, o que, neste momento, acaba sendo positivo para a equipe.

Até o final do campeonato, o Cruzeiro (12º lugar com 30 pontos) vai jogar em casa contra: Internacional (14º com 29), Bahia (18º com 25) e Vasco (17º com 26). Fora, visita o Cuiabá (11º com 32), Goiás (17º com 26), Coritiba (último com 17) e São Paulo (10º com 34).

Dos sete jogos que fez contra concorrentes em casa, o Cruzeiro venceu apenas dois (Santos e São Paulo, ambos no primeiro turno). A equipe perdeu para Cuiabá e Goiás e empatou com Coritiba, América-MG e Corinthians. O desempenho, em casa, foi de 42,85%.

O número geral dá um alento. O Cruzeiro, atualmente, tem 40% de aproveitamento. Para se salvar, precisa de mais cinco vitórias, pelo menos, nas 13 partidas restantes do Campeonato Brasileiro.

2º Tempo

O futebol é um grande laboratório de experimentação para a vida cotidiana!

Outubro é um mês, especialmente, dedicado às crianças e adolescentes do nosso Brasil. O esporte faz parte da vida de muitos jovens, desde a formação nas escolinhas de futebol para serem cidadãos de bem, como na busca incessante pela realização de sonhos e conquistas.

O esporte é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano em diversas áreas - social, educacional, saúde... E mais do que isso, ele é um excelente caminho para transformar a vida de crianças e jovens, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Também é importante ressaltar, que as aulas de futebol desenvolvem a coordenação motora global, melhoram a noção espaço-temporal, o equilíbrio e até o ritmo e o raciocínio, uma vez que os jogadores precisam tomar decisões rápidas em alguns momentos.

Porém, os benefícios não ficam só dentro do campo. As atividades do dia a dia também podem se tornar mais fáceis, já que as crianças conseguem fazê-las com mais destreza. Assim, quanto mais praticam, mais os movimentos são aprimorados.

Além disso, para as crianças, adolescentes e até mesmo adultos, jogar futebol faz bem para o corpo e a mente, a prática facilita a socialização, ajuda na disciplina, aumenta a autoconfiança, melhora a concentração, ensina a exercer a liderança e a lidar com a competitividade de forma positiva (aprender com a vitória e com a derrota), entre tantos outros benefícios.

Enfim, futebol é esporte e esporte é vida!