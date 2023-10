Bela Vista treina a poucos dias das decisões

O Bela Vista segue a sua rotina de treinos no Estádio Santa Luzia, em Sete Lagoas, na contagem regressiva para a disputa da última rodada da fase classificatória da Copa Ouro. Uma categoria já está matematicamente classificada e a outra vai chegar na última rodada com boas chances de classificação.

Foto: Divulgação/Bela Vista

RELEMBRANDO: Duas semanas atrás, as categorias Sub-15 e Sub-17 atuaram contra um adversário difícil, com um projeto muito sólido para a revelação de jogadores e promessas do futebol de base, o Captação Washington Lima. Os confrontos ocorreram em Belo Horizonte, Campo da Saga, no bairro São Gabriel. O gramado deixou bastante a desejar e a categoria Sub-15 foi a que mais sentiu problemas para se adaptar.

O time Sub-17 conquistou a sua terceira vitória consecutiva (2 x 0) e garantiu, por antecipação, a classificação para a próxima fase da Taça Ouro. Na última rodada, dia 21 de outubro, vai decidir em casa a primeira colocação geral. A equipe segue com 100% de aproveitamento no torneio, somando 09 pontos na liderança isolada de sua chave.

A categoria Sub-15 não teve a mesma sorte. O time estranhou o gramado do Campo da Saga e acabou perdendo por 2 x 0. Mesmo com a derrota, o Periquitinho ainda está vivo no torneio e, se vencer na última rodada, também deverá confirmar a classificação para a próxima fase, na modalidade Taça Ouro. A equipe ocupa a quarta colocação do seu grupo com 04 pontos, ao lado do ABV de Belo Horizonte e 02 a menos do que os líderes Colorado de Santa Luzia e Captação Washington Lima.

O Bela Vista ainda terá pelo menos mais 9 dias de treinos até a rodada decisiva. Nesse período, a comissão técnica buscará os ajustes necessários, sobretudo na categoria Sub-15, para conquistar a vitória e a classificação para a etapa eliminatória. A coordenação do torneio ainda não confirmou os horários dos jogos contra o ABV de Belo Horizonte no dia 21 de outubro, em Sete Lagoas.

OBSERVAÇÃO SOBRE TREINOS: Os treinos com os atletas das categorias Sub-15 e Sub-17 estão acontecendo às segundas, quartas e sextas-feiras, de 14:00 às 17:00. Quem quiser participar, pode agendar um horário para a realização de testes. Os números de contato estão nas redes sociais do Bela Vista.

Tempo Esportivo

1º Tempo

Casa cheia! O Cruzeiro anunciou um pacotão de ingressos para os seis jogos restantes como mandante no Campeonato Brasileiro. Sem vencer no Mineirão e um dos piores mandantes da Série A, o clube anunciou uma promoção para os torcedores. Serão cinco mil pacotes de ingressos a preços “populares” que vão custar R$ 120 para o público geral e R$ 60 para sócios da categoria “Time do Povo”. A venda começará às 14h desta quinta no aplicativo “Nação Azul” para sócios e às 16h para não sócios. Segundo o Cruzeiro, os setores do Mineirão para o “passaporte” serão o Amarelo Superior e Inferior. No Estádio Independência, local do jogo contra o Vasco, pela 33ª rodada, os torcedores ocuparão os setores Especial Minas e Especial Pitangui.

O Cruzeiro ocupa a 15ª colocação do certame, com 30 pontos, 03 acima da zona de rebaixamento. Depois do jogo de sábado, fora de casa, contra o Cuiabá (21 horas), o Cruzeiro jogará em BH diante do Flamengo, na quinta-feira. A partida está prevista para começar às 19 horas.

2º Tempo

Pontos que não voltam mais! O Campeonato Brasileiro caminha para a reta final, e os clubes têm seus cenários de briga definidos. Times que lutam contra o rebaixamento tiraram pontos importantes do Atlético, que mira vaga na Libertadores, mas desperdiça chance de subir na tabela. Não foi só o Coritiba, na rodada passada. O Galo coleciona tropeços contra as equipes que, no momento, formam a zona de rebaixamento do Brasileirão, passadas 26 rodadas.

Foram seis duelos contra os atuais integrantes do Z-4. O Galo venceu apenas um deles. Dos 18 pontos disputados, somou cinco. Ou seja, perdeu 13 pontos para os quatro últimos colocados, o que representa mais de 70% da pontuação em disputa.

A única vitória do Atlético, sobre clubes da atual zona da degola, foi sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira, pela sétima rodada, quando Eduardo Coudet ainda era o treinador. Ainda com o argentino, o Galo foi derrotado, no Mineirão, pelo Vasco, por 2 a 1, na rodada de abertura do campeonato.

Os outros quatro resultados sem vitória foram já sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Como mandante, o Atlético ficou no 2 a 2 com o América, no Mineirão. Visitante, empatou por 0 a 0 com o Goiás. Voltou a ser derrotado pelo Vasco, agora por 1 a 0, no Maracanã - das sete vitórias vascaínas no Brasileiro, duas foram sobre o Galo. E, na rodada passada, em plena Arena MRV, o Atlético decepcionou a torcida ao levar a virada por 2 a 1. Foi a primeira derrota do Alvinegro em sua nova casa. A vitória colocaria o Galo no G-6, a zona de classificação à Libertadores.

O próximo compromisso do Galo é contra um integrante do G4: Na quinta-feira da semana que vem o Atlético vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras, time que eliminou o alvinegro nas três últimas edições da Copa Libertadores da América.

3º Tempo

O América foi derrotado pelo Fortaleza na última rodada do Brasileirão e assumiu a lanterna da competição. O Coelho tem 18 pontos e a pior defesa do Campeonato Brasileiro, empatado com o Coritiba. A chance de rebaixamento do clube mineiro aumentou de 95,5% para 96,6%, levando-se em consideração os 45 pontos, como patamar da tranqüilidade para permanecer na elite do futebol nacional. O time é o que tem a maior chance de queda. Com 43 pontos, a chance de rebaixamento cai para cerca de 30%.

Para o Coelho atingir a marca de 43 pontos, serão necessários 25 pontos em 36 disponíveis, cerca de 69,44% de aproveitamento. Atualmente o América tem 23% de aproveitamento, três vezes menos do que precisará para diminuir a chances de rebaixamento, consideravelmente.

A próxima partida do América será contra o líder Botafogo, quarta-feira que vem após a pausa do campeonato para a Data FIFA. A bola rola no Estádio Independência às 20 horas.