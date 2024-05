Invicto em 2024, Democrata joga em casa nesta sexta-feira | Tempo Esportivo | Coluna | Álvaro Vilaça

Depois de dois empates, a tão esperada vitória veio na última terça-feira. Em jogo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Democrata venceu o Audax Rio, por 1 a 0, em jogo disputado no Estádio Moça Bonita, em Bangu, Rio de Janeiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Kauã, já no fim do segundo tempo.

Foto: Reprodução/ Rádio Itatiaia

Com o resultado, o Democrata Jacaré, segue sem perder na competição nacional. Passadas duas rodadas da Série D, o time de Sete Lagoas soma quatro pontos, na terceira colocação do Grupo A6, mesma pontuação do Nova Iguaçu-RJ, líder da chave. Isso significa que, em caso de vitória contra o Ipatinga, na próxima segunda-feira, dependendo dos outros resultados, o Jacaré poderá até assumir a liderança de sua chave.

Antes do embate diante do Tigre, porém, o Democrata entra em campo nesta sexta-feira, às 19:30 horas, na Arena do Jacaré, contra o Tupi, em seu segundo compromisso pelo Módulo II. O alvirrubro estreou em Itabira e empatou com o Valério em 1 x 1. A expectativa é pela presença de um grande número de torcedores na Arena, já que o Democrata segue invicto em 2024 e com boas perspectivas nas duas competições.

A primeira fase do Módulo II é dividida em dois grupos de seis equipes, com os três mais bem colocados de cada chave avançando. Os dois últimos de cada grupo serão rebaixados para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Na fase seguinte, os times vão disputar dois triangulares, sendo que uma chave reunirá o primeiro, o quarto e o sexto colocados e a outra terá o segundo, o terceiro e o quinto. Os dois líderes de cada grupo conquistam acesso ao Módulo I e vão à final, disputada em dois jogos.

Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, os próximos compromissos do Democrata são os seguintes:

3ª rodada – Democrata-SL x Ipatinga

Data: 13/5 (tsegunda-feira) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré

Data: 13/5 (tsegunda-feira) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré 4ª rodada – Serra x Democrata

Data: 21/5 (terça-feira) – 20 horas - Local: Estádio Robertão, em Serra-ES

Data: 21/5 (terça-feira) – 20 horas - Local: Estádio Robertão, em Serra-ES 5ª rodada – Democrata x Real Noroeste

Data: 28/5 (terça-feira) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré

Data: 28/5 (terça-feira) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré 6ª rodada – Portuguesa-RJ x Democrata

Data: 4/6 (terça-feira) – 20 horas - Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro

Data: 4/6 (terça-feira) – 20 horas - Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro 7ª rodada – Democrata x Itabuna-BA

Data: 9/6 (domingo) - 19h30 - Local: Arena do Jacaré

O returno da competição terá início entre os dias 12 e 13 de junho. Com relação ao Campeonato Mineiro do Módulo II, a próxima semana será bastante movimentada com jogos em Muriaé, diante do Nacional, e em Ubá, contra o Aymorés. As partidas serão válidas pela 3ª e 4ª rodadas da fase classificatória.

Tempo Esportivo

1º Tempo

O Atlético venceu o Rosario Central, por 1 a 0, na noite da última terça-feira, garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores e ainda embolsou alguns milhões. Na fase de grupos, além da premiação, cada vitória vale 330 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual). Como venceu os quatro jogos, o Galo já soma cerca de R$ 6,4 milhões. Além disso, a Conmebol paga cerca de R$ 5 milhões de reais por partida como mandante.

Até aqui, o Galo somou então R$ 10 milhões de premiação como mandante e outros R$ 6,4 milhões pelas quatro vitórias, totalizando R$ 16,4 milhões, na fase de grupos da Libertadores. Esse valor pode aumentar, pois ainda restam duas rodadas para o fim da fase classificatória. Na próxima rodada, o Galo viaja até Montevidéu para encarar o Peñarol, na próxima terça-feira. Na última rodada, o clube mineiro recebe o Caracas, na Arena MRV. Caso vença as próximas duas partidas, serão mais aproximadamente R$ 3,2 milhões na conta.

Mas o que mais impressiona são os valores previstos para as equipes que avançarem nas fases eliminatórias, os maiores da história da competição:

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,55 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,55 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões) Campeão: US$ 23 milhões (R$ 115,7 milhões)

2º Tempo

O Cruzeiro foi o primeiro clube, no formato SAF, a ser revendido no Brasil. As ações majoritárias (90%) passaram de Ronaldo Fenômeno para o empresário Pedro Lourenço. Muito se fala sobre o formato dessa negociação e a torcida está cada vez mais esperançosa de que valores altos serão investidos no departamento de futebol para a contratação de jogadores.

Ao que tudo indica, mesmo sem confirmação das partes envolvidas, é que os aportes obrigatórios de Pedro Lourenço estão abaixo dos R$ 550 milhões, como chegou a ser especulado por parte da imprensa. A nova gestão cruzeirense tem compromisso de injetar dinheiro no clube até o fim do ano e deve fazer a primeira parte nos próximos meses para a contratação de jogadores na janela de julho.

Os pagamentos ocorrerão ao longo dos próximos anos. Uma parte do valor já foi realizada, que é dos R$ 100 milhões repassados em 2023, por meio de “debêntures conversíveis”.

Os objetivos esportivos ainda não foram esclarecidos pela nova gestão. Calcula-se que a ideia seja tentar levar o Cruzeiro às fases de mata-mata da Copa Conmebol Sul-Americana com o elenco atual e, com os reforços de meio de ano, poder brigar por posições na parte de cima do Campeonato Brasileiro.

Álvaro Vilaça